國產航母福建艦甲板攔腰裂開？ 內媒解釋3種可能

去年下水、現停泊在上海的第二艘國產航母福建艦，近日被Google map衛星拍到甲板疑似出現大面積裂痕。內媒認為甲板裂開的機會很低，並提出3種解釋。

衛星照片顯示，福建艦後方的甲板上疑似出現兩條裂痕，較大的一條呈直線狀，幾乎橫貫整塊甲板尾部，另一條則是不規則的L形，面積相對小一點。

內媒解釋，一種可能是福建艦甲板上堆放著等待安裝的艦載設備，這些設備因角度和大小的原因，在衛星拍攝下畫面失真；第二種可能的可信度更高，通常就是為了防止甲板受到海風或海鹽的洗禮，都會在上面塗抹防鏽塗料，防滑塗料等，照片所拍到的裂痕，裂開的不是甲板，而是塗層。

最後一種可能就是美國方面公佈照片目的為了抹黑中國的航母技術、矮化中國的新航母，因此照片可能已事先遭到修改。

至於會否真的裂開，內媒認為機會不大，畢竟 航母甲板鋼材在強度、承重能力，以及耐高溫方面都非常強， 目前全球僅有中國、美國、俄羅斯、法國、日本，以及印度擁有製造「 航母鋼」的 技術。福建艦作為中國最新和最先進的航母，所用的鋼材必定是極高強度，一般來說不易毀壞。

責任編輯：陳建錫