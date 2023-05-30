美中防長新加坡會晤告吹 外交部：原因美方是清楚的

為期5天的新加坡香格里拉對話周三（31日）起召開，美國國防部表示，北京已拒絕美方提出的兩國防長在會議期間會晤的邀請。

*更新外交部回應

五角大樓周一（29日）發表聲明指：「中國前夜通知美國，他們已經拒絕了我們5月初時提議本周奧斯汀在新加坡與中國國防部長李尚福會晤的邀請......美國國防部堅信在華盛頓和北京之間保持開放性軍事交流渠道的重要性，以確保競爭不會演變為衝突。」同日稍早，北京宣布李尚福出席香格里拉對話。

《華爾街日報》指，兩國防長會晤告吹，顯示出兩個大國對手之間試探性回溫勢頭的局限性。在北京作出這一決定前，美國為確保會面成功已付出了數周的努力，包括奧斯汀給李尚福寫的一封信。一些美國官員警告，中國拒絕會晤可能會引發東南亞國家的不安，擔心自己被夾在中美這兩個大國之間。

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中國外交部周二（30日）回應稱，當前中美兩軍對話面臨困難的原因，美方是清楚的，美方應當切實尊重中國的主權安全和利益關切，立即糾正錯誤做法，展現誠意，為兩軍對話溝通創造必要的氛圍和條件。

保守派智庫美國企業研究院（AEI）高級研究員Zack Cooper指，中國決定與一些美國高層官員會晤，而拒絕防長之間的對話，這似乎是一種戰略選擇，「中國人認為，在與處理經濟事務的官員打交道時，他們有最大的籌碼。所以他們優先考慮進行這方面的接觸，而不是涉及國家安全的接觸。」

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責任編輯：陳建錫