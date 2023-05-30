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雲南持續乾旱致供電緊張 廣東如坐針氈？

國情動向 10:12 2023/05/30

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西南部水電大省的雲南從年初王今持續乾旱，本月的降水亦未完全緩解旱情。作為用電大省的廣東，外受電量接近七成來自雲南，在6至8月的季節性用電高峰，可能率先受到缺電的波及。專家指，雲南今後可能不會再給廣東便宜的水電，增長的用量要靠廣東自家發展風電、光伏來補足。

在國家的「西電東送」工程中，雲南、廣東分別是南方電網體系中最大的送電方和用電方。據統計，在廣東省電力供給結構中，2022年雲南送廣東電量為1221億千瓦時，佔廣東省外受電量的68.92%，佔廣東發受電量總和的16.03%。因此，面對雲南供電緊張，關於「廣東怎麼辦」的疑問也逐漸增多。

事實上，廣東已計劃在2025年前把電源裝機規模增至2.6億千瓦，比2020年接近倍增，可謂算提前佈局。

但是否代表廣東將能減少從外省購入電力，專家幾乎一致認為無可能。廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強指，廣東本土發電仍高度依賴火電，天然氣、煤炭等資源需靠外部供應，而風電、光伏發電的比例仍然較小，且強烈依賴空間和天氣因素，在空間不足的廣東，其很難成為比現有供電模式更穩定的電力。

林認為，廣東未來廣東新能源發電的理想狀態，還是依靠外電送電，只有西北戈壁能滿足廣東的用電需求，而這將牽涉到大型項目的規劃，包括電網轉型等。

責任編輯：陳建錫

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新能源 電力 廣東省 中國

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