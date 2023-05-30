仍被美國制裁中 一文看李尚福赴香格里拉對話會三看點

國務委員兼國防部長李尚福明日（31日）起將啟程出席在新加坡舉行的亞洲安全論壇「香格里拉對話」並訪問新加坡。有報道指，李尚福此行有三大看點，最大的看點是他仍是被美國制裁的身份，會否與美國防長會晤。

看點一：中美防長會有雙邊會晤嗎？

據媒體報道，美國政府表示，國防部長奧斯汀提出在新加坡與李尚福會面的要求，已被北京正式拒絕。美國國防部發言人重申華府對李尚福的制裁，不影響兩人會面。 外電早前指，北京反對在李尚福受華府制裁的情況下安排會面。

五角大樓：北京正式拒絕美中防長新加坡會晤邀請

關於制裁一事，要追溯到2018年。

2018年9月，當時還是中共中央軍委裝備發展部長的李尚福，被美國國務院宣布列為制裁對象，因涉及與俄羅斯軍火商的「重大交易」，亦即中國在2017年購買10架蘇35戰鬥機、2018年採購S-400地對空飛彈系統。今年3月，李尚福履新國防部長，美國國務院官員表示，美方對李尚福的制裁不會妨礙其與美國軍方舉行正式會晤。

今年5月在日本廣島舉行的七國集團（G7）峰會上，美國總統拜登號稱要改善美中關係，還稱改善對華關係是G7的統一認識。他稱，美國正在考慮是否解除對李尚福的制裁。不過，美國至今為止還沒解除對李尚福的制裁。

看點二：李尚福就任防長後首次參會

這是李尚福就任中國國防部長以來，首次參加香格里拉對話會。以中國國防部長的名義參會，一言一行，自然是代表中國政府，以及中國人民解放軍的意圖。

據內媒分析，當前烏克蘭問題和台海問題引人關注，中國防長會說什麼議題也大致猜得到。

看點三：中國與東盟的軍事合作

在對話會之前，5月初，中國人民解放軍海軍與新加坡海軍曾舉行海上聯合演習。5月22日至26日，中國與柬埔寨、老撾、馬來西亞、泰國、越南六方軍事工作組在廣州舉行多國聯演首輪磋商。分析指，由此可見，中國與東盟各國的軍事合作在加深。

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責任編輯：尹航

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