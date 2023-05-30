  • 31°C
香港時間 : 2023530日 (週二) 11:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

仍被美國制裁中 一文看李尚福赴香格里拉對話會三看點

國情動向 10:20 2023/05/30

分享：

分享：

國務委員兼國防部長李尚福明日（31日）起將啟程出席在新加坡舉行的亞洲安全論壇「香格里拉對話」並訪問新加坡。有報道指，李尚福此行有三大看點，最大的看點是他仍是被美國制裁的身份，會否與美國防長會晤。

看點一：中美防長會有雙邊會晤嗎？

據媒體報道，美國政府表示，國防部長奧斯汀提出在新加坡與李尚福會面的要求，已被北京正式拒絕。美國國防部發言人重申華府對李尚福的制裁，不影響兩人會面。 外電早前指，北京反對在李尚福受華府制裁的情況下安排會面。

五角大樓：北京正式拒絕美中防長新加坡會晤邀請

關於制裁一事，要追溯到2018年。

2018年9月，當時還是中共中央軍委裝備發展部長的李尚福，被美國國務院宣布列為制裁對象，因涉及與俄羅斯軍火商的「重大交易」，亦即中國在2017年購買10架蘇35戰鬥機、2018年採購S-400地對空飛彈系統。今年3月，李尚福履新國防部長，美國國務院官員表示，美方對李尚福的制裁不會妨礙其與美國軍方舉行正式會晤。

今年5月在日本廣島舉行的七國集團（G7）峰會上，美國總統拜登號稱要改善美中關係，還稱改善對華關係是G7的統一認識。他稱，美國正在考慮是否解除對李尚福的制裁。不過，美國至今為止還沒解除對李尚福的制裁。

看點二：李尚福就任防長後首次參會

這是李尚福就任中國國防部長以來，首次參加香格里拉對話會。以中國國防部長的名義參會，一言一行，自然是代表中國政府，以及中國人民解放軍的意圖。

據內媒分析，當前烏克蘭問題和台海問題引人關注，中國防長會說什麼議題也大致猜得到。

看點三：中國與東盟的軍事合作

在對話會之前，5月初，中國人民解放軍海軍與新加坡海軍曾舉行海上聯合演習。5月22日至26日，中國與柬埔寨、老撾、馬來西亞、泰國、越南六方軍事工作組在廣州舉行多國聯演首輪磋商。分析指，由此可見，中國與東盟各國的軍事合作在加深。

國產航母福建艦甲板攔腰裂開？ 內媒解釋3種可能

新加坡星洲地勤涉罵內地客 南方航空發聲明道歉（有片）

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 軍事 國防 七大工業國集團 制裁 中共中央政治局 中國共產黨 海軍 拜登

下一篇文章

雲南持續乾旱致供電緊張 廣東如坐針氈？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

雷蒙多：美國不會容忍北京對美光禁令 正與盟友合作
雷蒙多：美國不會容忍北京對美光禁令 正與盟友合作
新任中國駐美大使謝鋒履新：為捍衛中國利益而來
新任中國駐美大使謝鋒履新：為捍衛中國利益而來
神舟十六號 | 首現航天工程師、載荷專家 他們是做甚麼的
神舟十六號 | 首現航天工程師、載荷專家 他們是做甚麼的
據報李輝提出允俄保留佔領區 京：沒國家提及（第二版）
據報李輝提出允俄保留佔領區 京：沒國家提及（第二版）
美日等14國達成印太經濟框架首項協議 減少供應鏈對華依賴
美日等14國達成印太經濟框架首項協議 減少供應鏈對華依賴
烏克蘭外長為中國勸和促談闢謠：不要被美媒迷惑
烏克蘭外長為中國勸和促談闢謠：不要被美媒迷惑
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款