中國只缺光刻機？專家：少了它 設計公司都要停工

中美芯片戰白熱化，先進光刻機成為中國突圍的最大障礙，專家指，中國缺的不止光刻機，還有自動化設計軟件（EDA），如果少了後者，連設計都成問題。

內地資深芯片專家兼《芯片簡史》作者汪波指出，目前中國國內已經有了華大九天、概倫電子、芯華章等從事EDA開發的企業，但是體量比起美國新思科技（Synopsys）、楷登電子（Cadence Design Systems）和德國西門子EDA等三巨頭來說仍妳很小，其中單新思科技就佔了全球約1/3的市場份額。

沒有高端的EUV光刻機，我們只是造不出最先進的芯片，而沒有了EDA設計軟件，所有的芯片設計公司都要停工。

他認為中國最缺的是人才，例如EDA行業需要復合型人才，既要懂編程和算法、又要懂半導體器件或電路等，培養起來難且慢。

對於中美科技「脫鉤」令中國引進設備和原料受限，汪波形容那是陣痛，也會促使中國下決心建立自家的研發生產鏈條。從短期看，國產替代可先解決那些對與國計民生影響較大的芯片與器件的依賴，如射頻器件、高性能Serdes和ADC等；從中期看，突破光刻機和相關材料的技術難關，則會讓中國與世界同步。

從長期看，在新器件包括二維器件、碳基晶體管、憶阻器等，以及新架構包括存內計算、Chiplet等方面的前沿領域研究，有可能讓中國引領世界。

責任編輯：陳建錫