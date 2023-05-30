美日菲周四聯合軍演 專家：恐常態化以應對中國挑戰

美國、日本和菲律賓將於6月1日至7日在巴丹省附近海域舉行演習，是三方首次聯合軍演。中國軍事專家分析，這樣的聯合軍演可能會常態化，對地區和平穩定帶來挑戰。

菲律賓海岸警衛隊發言人巴里洛在新聞發布會上表示，此次聯合演習是美國和日本的倡議，澳洲將作為觀察員加入。他説，這是海岸警衛隊之間平常的例行活動，美日菲三國共有400人將參加這次聯合演習，另有4艘菲律賓船隻以及美國和日本各一艘船隻參加。

菲律賓海岸警衛隊聲明指，演習內容將包括海上執法訓練和機動演習，旨在加強互操作性。來自三個海岸警衛隊的聯合執法小組將演示檢查一艘涉嫌參與海盜活動的船隻的場景，並登船開展搜救行動。巴里洛還透露，海上演習不僅有反海盜模擬演習，還可能包括對載有大規模殺傷性武器的船只的攔截演習。

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《環球時報》引述軍事專家宋忠平表示，這次美日菲聯合演習意味著美國要把雙邊軍事機制打造成多邊軍事機制，進一步擴展美菲之間的軍事同盟，將日本納入進來。他說：「日本常年是『肩並肩』聯合軍演的觀察員國，而且它和美國一樣，都謀求在菲律賓擁有軍事基地，所以美日菲共同打造三邊軍事同盟可能會成為現實。」宋忠平還提到，未來澳洲有可能會成為聯合軍演的一部分，印度也在觀望。

另外，彭博社報道稱，在中美競爭升溫之際，美日菲這次演習是美國與其亞洲盟友合作的最新展示。但巴里洛表示，此次美日菲聯合演習與中國無關。

宋忠平分析稱，這場演習是在美國的要求之下，在敏感海域舉行的聯合演習，看似是反海盜等非傳統安全領域的軍事行動，實際上重點還在傳統安全領域，即「應對中國所帶來的挑戰」。這種演習助長了不斷插手南海事務的氣焰。「需要注意的是，這樣的聯合軍演有可能會常態化，對地區和平穩定帶來挑戰。」宋忠平說。

責任編輯：易燕丹

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