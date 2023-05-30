金監總局李雲澤：穩妥化解存量風險 堅決遏制增量風險

國家金融監督管理總局黨委書記、局長李雲澤表示，要用改革創新的方法破解難題，穩妥化解存量風險，堅決遏制增量風險，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

國家金融監督管理總局黨委於5月25日至29日舉辦集體學習研討。李雲澤在總結發言中強調，要以習近平新時代中國特色社會主義思想的世界觀和方法論為指導，不斷加強和完善現代金融監管。

一是要深刻領會金融工作的政治性和人民性，始終堅持黨對金融工作的集中統一領導。堅決擁護「兩個確立」，切實做到「兩個維護」，進一步提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，將加強黨的全面領導貫穿於金融工作的全過程、各方面，把黨的領導制度優勢轉化為金融治理效能。

二是要準確把握中國國情和金融工作規律，著力構建中國特色金融監管體系。深刻把握職責定位，主動擔當作為，全面強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，切實提高監管質效。

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三是要堅持穩中求進、開拓創新，妥善處置化解重點領域金融風險。在穩定大局的前提下，用改革創新的方法破解難題，穩妥化解存量風險，堅決遏制增量風險，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

四是要堅持目標引領、問題導向，持續加強監管能力建設。勇於面對挑戰、破除積弊，不斷提高監管前瞻性、精準性、有效性和協同性，開創監管工作新局面。

五是要樹立全球視野、世界眼光，擴大金融業對外開放合作。必須立足監管，持續深化金融業對外開放，助力構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

六是要堅持自我革命，發揚鬥爭精神，切實加強全面從嚴治黨。必須做到打鐵自身硬，持續加強正風肅紀反腐，大力提高內部管理效能，以「時時放心不下」的責任感抓好班子、帶好隊伍，做到新機構、新氣象、新作為、新建樹。

責任編輯：易燕丹

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