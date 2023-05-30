  • 34°C
香港時間 : 2023530日 (週二) 14:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北大學子弒母案二審維持死刑 法院：作案時具辨認控制能力

社會熱點 13:32 2023/05/30

分享：

分享：

在內地轟動一時的「北大學生吳謝宇弒母案」今日二審公開宣判，福建省高級人民法院認為，吳謝宇的行為已構成故意殺人罪、詐騙罪、買賣身份證件罪，裁定駁回上訴，維持死刑判決。

福建省高級人民法院認為，吳謝宇因自己的錯誤認知產生殺母惡念，作案前精心預謀，準備作案工具，謀劃殺人手段以及對作案現場的布置和清理，作案手段極其殘忍；作案後偽造母親謝某某筆跡，製造其存活的假象騙取親友錢款，網購他人身份證件並毀壞隨身手機卡以逃避偵查，將騙得的錢款用於揮霍，毫無認罪、悔罪之意。

法院指，吳謝宇的行為嚴重挑戰法律，違背倫理道德，踐踏人類社會正常情感，社會影響極其惡劣，罪行極其嚴重。綜合全案證據，吳謝宇作案時具有完全的辨認能力和控制能力。一審判決認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當。審判程序合法。裁定駁回上訴，維持死刑原判。

現年29歲的吳謝宇原本是北大經濟學院本科生，其父病故後，認為母親謝某某生活已失去意義，於2015年上半年產生殺害謝某某的念頭，並網購作案工具。同年7月10日下午5時許，吳謝宇趁謝某某回家換鞋之際，持啞鈴杠連續猛擊謝某某頭面部數下致其死亡，清理清洗現場後潛逃。之後吳謝宇編造謝某某陪同其出國交流學習的事實，以需要生活費、學費、財力證明等理由騙取親友人民幣144萬元用於個人揮霍。

為逃避偵查，吳謝宇還購買十多張身份證件，用於隱匿身份。福州市中級人民法院於2021年一審宣判，吳謝宇犯故意殺人罪、詐騙罪、買賣身份證件罪，數罪並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處罰金人民幣十萬三千元。吳謝宇其後不服判決提出上訴。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文
網絡熱話 社會民生 罪案 證件 偽造 謀殺 罪行 中國

下一篇文章

缺水了？四川一供水公司勸民眾：太多無益 每月沖涼兩次即可
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

山東男砍死哥基威脅妻子 當地官方這樣處理（有片慎入）
山東男砍死哥基威脅妻子 當地官方這樣處理（有片慎入）
上海「日系天橋」成網紅打卡勝地 公安一招勸退（組圖）
上海「日系天橋」成網紅打卡勝地 公安一招勸退（組圖）
神舟十六號載人飛船順利升空 進入預定軌道（直播回顧）
神舟十六號載人飛船順利升空 進入預定軌道（直播回顧）
BLACKPINK澳門開騷後 官方一個詞引發爭議
BLACKPINK澳門開騷後 官方一個詞引發爭議
江西兒童節彩排出事 舞台螢幕突倒塌壓傷9幼兒（有片）
江西兒童節彩排出事 舞台螢幕突倒塌壓傷9幼兒（有片）
內地科企宣稱自研X86處理器 被踢爆用Intel i3貼牌？
內地科企宣稱自研X86處理器 被踢爆用Intel i3貼牌？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款