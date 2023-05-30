北大學子弒母案二審維持死刑 法院：作案時具辨認控制能力

在內地轟動一時的「北大學生吳謝宇弒母案」今日二審公開宣判，福建省高級人民法院認為，吳謝宇的行為已構成故意殺人罪、詐騙罪、買賣身份證件罪，裁定駁回上訴，維持死刑判決。

福建省高級人民法院認為，吳謝宇因自己的錯誤認知產生殺母惡念，作案前精心預謀，準備作案工具，謀劃殺人手段以及對作案現場的布置和清理，作案手段極其殘忍；作案後偽造母親謝某某筆跡，製造其存活的假象騙取親友錢款，網購他人身份證件並毀壞隨身手機卡以逃避偵查，將騙得的錢款用於揮霍，毫無認罪、悔罪之意。

法院指，吳謝宇的行為嚴重挑戰法律，違背倫理道德，踐踏人類社會正常情感，社會影響極其惡劣，罪行極其嚴重。綜合全案證據，吳謝宇作案時具有完全的辨認能力和控制能力。一審判決認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當。審判程序合法。裁定駁回上訴，維持死刑原判。

現年29歲的吳謝宇原本是北大經濟學院本科生，其父病故後，認為母親謝某某生活已失去意義，於2015年上半年產生殺害謝某某的念頭，並網購作案工具。同年7月10日下午5時許，吳謝宇趁謝某某回家換鞋之際，持啞鈴杠連續猛擊謝某某頭面部數下致其死亡，清理清洗現場後潛逃。之後吳謝宇編造謝某某陪同其出國交流學習的事實，以需要生活費、學費、財力證明等理由騙取親友人民幣144萬元用於個人揮霍。

為逃避偵查，吳謝宇還購買十多張身份證件，用於隱匿身份。福州市中級人民法院於2021年一審宣判，吳謝宇犯故意殺人罪、詐騙罪、買賣身份證件罪，數罪並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處罰金人民幣十萬三千元。吳謝宇其後不服判決提出上訴。

責任編輯：易燕丹

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