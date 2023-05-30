  • 34°C
香港時間 : 2023530日 (週二) 14:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

上海推新政策 支持民企參與AI、集成電路產業

經濟脈搏 13:40 2023/05/30

分享：

分享：

上海市發改委公布新政策，支持民間投資參與重大項目，拓寬民企融資渠道，並積極引導民企深度參與集成電路、生物醫藥、人工智能三大產業。

新公布的《上海市加大力度支持民間投資發展若干政策措施》涉4方面20項政策，提出積極引導民企參與人工智能三大產業高地建設，全面落實好三大產業相關的各項資金補助政策；充分發揮人工智能創新發展專項等引導作用，支持民企廣泛參與數據、算力等人工智能基礎設施建設。

推動「補需方」改革，支持高校、科研機構、國有企業通過政府採購、租用等方式使用民間投資的數據儲存和算力資源；通過科技創新券支持民企租用算力、存儲資源；推動政府部門租用民間投資專用算力支持大語義學習、元宇宙、時空底圖等專業場景應用。

同時，發揮好政府性融資擔保機構作用，進一步增強市級政府性融資擔保機構增信能力，穩步提升民企首貸率；優化完善區級政府性融資擔保機構考核機制；引導金融機構支持民間投資項目，創新金融產品和服務，推動民企平均融資成本穩中有降。

市發改委另表示，受去年低基數影響，今年1至4月上海市民間投資按年增長19.8%，2022至2023兩年同期平均增長1.1%，民間投資有所恢復、趨勢向好。下一步將認真抓好上述政策措施的落實落地，不斷完善政策環境，穩中求進、提質增效，更好地發揮民間投資在促進經濟高質量發展中的重要作用。

責任編輯：陳建錫

 

開啟hket App，閱讀全文
經濟 科技戰 上海

下一篇文章

金監總局李雲澤：穩妥化解存量風險 堅決遏制增量風險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中國樓市 | 5月成交量整體上漲 一線成交面積按月跌逾一成
中國樓市 | 5月成交量整體上漲 一線成交面積按月跌逾一成
路透：馬斯克本周到訪中國 見高層官員
路透：馬斯克本周到訪中國 見高層官員
應對美國競爭 北京擬推稅收優惠支持先進製造業
應對美國競爭 北京擬推稅收優惠支持先進製造業
武漢財政局罕見登報催債 多省市發文要求清理財政暫付款
武漢財政局罕見登報催債 多省市發文要求清理財政暫付款
廣東：打造大灣區國際消費樞紐 支持新能源汽車消費
廣東：打造大灣區國際消費樞紐 支持新能源汽車消費
王文濤晤西村康稔 就日半導體出口管制提嚴正交涉
王文濤晤西村康稔 就日半導體出口管制提嚴正交涉
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款