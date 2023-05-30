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上海20項政策 引導民企參與發展AI、集成電路產業

經濟脈搏 13:40 2023/05/30

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上海市發改委公布新政策，提出支持民間投資參與重大項目，拓寬民企融資渠道，並積極引導民營企業深度參與集成電路、生物醫藥、人工智能三大產業。

新公布的《上海市加大力度支持民間投資發展若干政策措施》涉4方面20項政策，提出積極引導民企參與人工智能三大產業高地建設，全面落實好三大產業相關的各項資金補助政策；充分發揮人工智能創新發展專項等引導作用，支持民企廣泛參與數據、算力等人工智能基礎設施建設。

推動「補需方」改革，支持高校、科研機構、國有企業通過政府採購、租用等方式使用民間投資的數據儲存和算力資源；通過科技創新券支持民企租用算力、存儲資源；推動政府部門租用民間投資專用算力支持大語義學習、元宇宙、時空底圖等專業場景應用。

同時，發揮好政府性融資擔保機構作用，進一步增強市級政府性融資擔保機構增信能力，穩步提升民企首貸率；優化完善區級政府性融資擔保機構考核機制；引導金融機構支持民間投資項目，創新金融產品和服務，推動民企平均融資成本穩中有降。

市發改委另表示，受去年低基數影響，今年1至4月上海市民間投資按年增長19.8%，2022至2023兩年同期平均增長1.1%，民間投資有所恢復、趨勢向好。下一步將認真抓好上述政策措施的落實落地，不斷完善政策環境，穩中求進、提質增效，更好地發揮民間投資在促進經濟高質量發展中的重要作用。

責任編輯：陳建錫

 

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