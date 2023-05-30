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行山事故 | 旅遊團10多人齊遭雷劈 3女心肌損傷

社會熱點 14:10 2023/05/30

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行山要留意天氣變化。一個來自浙江杭州的旅行團在鄰近的安徽寧國市行山，期間遭遇雷擊，有10幾人受傷，其中3名年輕女性受傷嚴重，緊急送醫。醫生表示，3名傷者存在不同程度的電灼傷及皮膚挫傷、裂傷，而且都存在心肌損傷，橫紋肌溶解。

傷者憶述：閃了一道白光 我倒地不能動

5月28日，這個60幾人的杭州旅行團前往安徽寧國市的鐵匠山登高。快接近山頂時，突然一道閃電劈了下來。

據其中一名傷者回憶，「突然，一道白光閃到眼前一塊裸露的岩石上，緊接著是一聲巨響，我整個人直挺挺往地上倒，全身麻木，不能動彈。整個過程是有意識的，緩了幾分鐘，在同伴的攙扶下慢慢下了山。」據遊客反映，因雷擊受傷的有10幾人，其中3名年輕女性受傷嚴重，緊急送醫。

醫生稱，三名患者都是被急救車送來的，分別是24歲、30歲、32歲。她們頭部、身上存在不同程度的電灼傷及皮膚挫傷、裂傷。檢查後發現，三人的肌酸激酶很高，最高的一人達5000多，正常指標是200以下。這意味著她們都存在心肌損傷，橫紋肌溶解。

三人中，傷勢較重的是年紀最輕的患者，肩部損傷，鎖骨骨折，送往骨科需進行手術治療。另兩位患者在急診住院留觀中。目前，三人生命體征穩定。

行山tips：遇到雷電怎麼辦？

如果正處在野外，應立即尋找庇護所，首選裝有避雷針、鋼架的鋼筋混凝土建築物，具有完整金屬車廂的車輛也可以作為防雷庇護所，但要注意不要靠近避雷設備。

在沒有掩蔽所的野外，要盡快離開空曠地帶，也不要待在開闊的水域上。避免站在山頂、樓頂等制高點，不要靠近孤樹、電線杆、旗杆等，不能停留在干草堆、帳篷等無避雷設備的物體附近。此外，身上盡量不要攜帶導電物體，不要把帶有金屬的物體扛在肩上。

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責任編輯：尹航

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