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秦剛晤馬斯克 借汽車比喻中美促勿「危險駕駛」

國情動向 18:22 2023/05/30

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國務委員兼外長秦剛今日（30日）在北京與訪華的Tesla行政總裁馬斯克會面，秦剛指，中國新能源汽車產業發展前景廣闊，致力為Tesla在內的各國企業打造更好的營商環境。他用汽車來比喻中美關係，稱雙方要把準方向盤，避免「危險駕駛」。馬斯克稱反對美中「脫鉤斷鏈」，願繼續拓展在華業務。

中國外交部新聞稿指，秦剛會面時表示，中國人民正以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。中國式現代化是人口規模巨大、全體人民共同富裕、人與自然和諧共生的現代化，將創造前所未有的增長潛力和市場需求。中國將繼續推進高水平對外開放，為各國企業打造更好的市場化、法治化、國際化營商環境。

中國的發展是世界的機遇。一個健康、穩定、建設性的中美關係既有利於中美兩國，也有利於世界。

談到中美關係，秦剛用Tesla汽車作為比喻，稱發展好中美關係，需要把準方向盤，沿著相互尊重、和平共處、合作共贏的正確方向前進；及時「踩煞車」，避免「危險駕駛」；善於「踩油門」，推進互利合作。

馬斯克表示，中國人民勤奮有智慧，中國發展成就理所當然。美中利益交融，如連體嬰兒彼此密不可分，Tesla反對「脫鉤斷鏈」，願繼續共享中國發展機遇。

中國外交部同日稍早對馬斯克訪華表示歡迎，稱希望各國工商界人士訪華更好地了解中國，推進互利合作。

路透：馬斯克私人飛機在北京降落

責任編輯：陳建錫

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