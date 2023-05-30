東莞虎門社區幹部月薪高達2萬元 社區：只算中等水平

近日一張東莞虎門鎮2022年社區幹部薪酬分配表的圖片引發關注，據此推算，社區幹部平均月薪有2萬元（人民幣，下同）。東莞2022年平均工資暫未公佈，以已公佈的2021年數據來看，居民人均工資性年收入為43236元，折合到每個月即是3603元。

▲ 網傳圖片

從上述分配表中可見，社區幹部的薪酬被劃分成三部分，分別是基本工資、補貼和津貼、應發當年績效工資。

在基本工資部分，所有幹部2022年的基本工資均為57600元，即每月4800元；在補貼和津貼部分，除書記2022年的該項收入是30000元外，其余6名幹部的該項收入均為25200元，分別為月均2500元以及2100元。

若把基本工資、津貼和補貼加起來，書記月均7300元，其余幹部月均6900元。

但薪酬構成的第三部分，即應發當年績效工資均遠超前兩項的合計。分配表顯示，2022年的該項年收入書記為170960元，其余幹部均為148262元。因此總的算下來，在該社區，書記2022年的月均薪酬約為21546.7元，其余幹部的月均薪酬約為19255.2元。

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這張表格圖片在社交媒體引發關注。有人覺得很正常，虎門經濟這麼好，這麼高的工資也不奇怪。也有網友感到吃驚，「工資沒問題，但發績效就誇張了。」

內媒記者以市民身份致電虎門鎮，相關部門工作人員回應稱，該社區有一個新聯股份經濟聯合社，財務獨立核算，由他們自行做薪酬分配。經致電社區求證後，接電話的相關部門工作人員稱，這是按照相關財政文件精神制定的（社區幹部）薪酬分配，並得到上級單位批准後，才張貼在公示欄的。該工作人員進一步解釋說：「我們社區的薪酬分配表，還只算中等水平，附近有幾個社區的薪酬還要更高些。」

天眼查app顯示，新聯股份經濟聯合社成立於2005年11月，機構類型為村級集體經濟組織，經營範圍包括集體資產經營與管理、集體資源開發與利用等。

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責任編輯：尹航

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