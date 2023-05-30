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北京發布16項重點任務 全面推動國產AI芯片突破

經濟脈搏 16:37 2023/05/30

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北京市印發方案，提出16項重點任務，全面推動國產人工智能（AI）芯片實現突破。內地AI概念股今日大爆發。

北京市人民政府印發《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能創新策源地實施方案（2023-2025年）》，從突破關鍵技術、夯實底層基礎、構建產業方陣、推動場景建設、構建創新生態五大方向，提出16項重點任務。

其中提出，全力夯實人工智能底層基礎，築牢產業創新發展底座。面向雲端分佈式訓練、邊緣端應用場景以及創新型架構，全面推動國產人工智能晶片實現突破。加強自主開源深度學習框架研發攻關，推動國產基礎軟硬件適配。新建或改建一批商業化公共算力中心，實施算力夥伴計劃，推進跨區域算力協同。提高公共存量數據處理水平，完善各類公共數據專區建設，探索公共數據專區授權運營，構建開放高質量訓練數據集。

A股三大股指今日集體低開。早盤兩市沖高后震盪下跌，午前跌幅擴大，滬指失守3200點關口。午後兩市快速走低，三大股指均跌超1%後反彈。

上證綜指收漲0.09%，報3224.21點；深證成指漲0.44%，報10869.55點；創業板指漲0.67%，報2218.6點。

從盤面上看，AI方向開啟二波攻勢，CPO、算力、中文語料庫、大模型全線爆發；地產股午後發力，大基建及三大運營商領銜中特估走強；大消費仍舊疲軟，光伏、鋼鐵板塊連續下挫。

上海20項政策 引導民企參與發展AI、集成電路產業

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責任編輯：袁瑋婧

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