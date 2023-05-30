王滬寧：習思想須長期堅持 把更多人團結在共產黨周圍

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧今日（30日）出席十四屆全國政協新任委員學習研討班開班式時表示，習近平新時代中國特色社會主義思想是黨和國家必須長期堅持的指導思想。他又指，要把更多人團結凝聚在中國共產黨周圍，推動新時代人民政協工作不斷開創新局面。

據新華社報道，十四屆全國政協新任委員學習研討班今日在北京開班，王滬寧出席開班式並講話。他表示，習近平新時代中國特色社會主義思想是當代中國馬克思主義、21世紀馬克思主義，是黨和國家必須長期堅持的指導思想。

王滬寧說，人民政協要把習近平新時代中國特色社會主義思想作為統攬各項工作的總綱，堅持不懈做好深化、內化、轉化工作，全面學習把握落實中共二十大精神，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，不斷夯實團結奮鬥的共同思想政治基礎。

王滬寧還表示，做好新時代人民政協工作，必須學深悟透習近平關於做好新時代黨的統一戰線工作的重要思想、習近平關於加強和改進人民政協工作的重要思想，牢牢把握統一戰線發展的正確方向，把握新時代人民政協工作的方位和使命，深化專門協商機構建設，把更多的人團結凝聚在中國共產黨周圍，推動新時代人民政協工作不斷開創新局面。

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責任編輯：尹航

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