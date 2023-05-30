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習近平：國安形勢複雜嚴峻 促提升網絡數據AI安全治理

國情動向 20:20 2023/05/30

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中共總書記習近平今日主持召開二十屆中央國家安全委員會第一次會議，他指出，中國當前面臨的國家安全問題複雜艱巨程度明顯加大，促提升網絡數據人工智能（AI）安全治理水平，加快建設國家安全風險監測預警體系。

據央視新聞，會議強調，國家安全戰線要樹立戰略自信、堅定必勝信心，充分看到自身優勢和有利條件。要堅持底線思維和極限思維，準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。要加快推進國家安全體系和能力現代化，突出實戰實用鮮明導向，更加注重協同高效、法治思維、科技賦能、基層基礎，推動各方面建設有機銜接、聯動集成。

會議指出，要以新安全格局保障新發展格局，主動塑造於我有利的外部安全環境，更好維護開放安全，推動發展和安全深度融合。要推進維護和塑造國家安全手段方式變革，創新理論引領，完善力量佈局，推進科技賦能。要完善應對國家安全風險綜合體，實時監測、及時預警，打好組合拳。

會議強調，國家安全工作要貫徹落實黨的二十大決策部署，切實做好維護政治安全、提升網絡數據人工智能安全治理水平、加快建設國家安全風險監測預警體系、推進國家安全法治建設、加強國家安全教育等方面工作。

會議審議通過了《加快建設國家安全風險監測預警體系的意見》、《關於全面加強國家安全教育的意見》等文件。

AI換臉冒充好友詐騙 商人10分鐘被騙走430萬人仔

內地擬立法管理生成式AI 生成內容不得顛覆國家政權

責任編輯：袁瑋婧

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