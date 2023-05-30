教人使用ChatGPT 培訓師2個月賺逾800萬人幣

學習使用ChatGPT從而更好地完成工作，成為職場風潮。培訓他人使用ChatGPT成為了內地近期最火爆的副業，培訓師2個月營收超過800萬元（人民幣，下同）。

據界面新聞報道，打出「AI不會讓你失業，會用AI的人才會讓你失業」的宣傳標語，在部分知識付費社群上，短短三個月內湧現出大量以培訓ChatGPT技能為名的課程。市場需求催生之下，程序員、自媒體從業者紛紛開班培訓教授職場人士如何使用AI。

報道指，在知識付費平台上，一位自稱是前360技術總監、擔任過獨角獸公司CTO的博主發佈的ChatGPT學習課程，兩個月時間已經吸引了超過2萬名學員。

不到70天賺330萬

在這門單人收費368元的課程中，該博主已經陸續更新了超過5000篇內容，總營收達到861萬元。另有頭部博主在不到70天的時間裡，運營課程帶來了超過330萬元的收入。

據不完全統計，僅在單一學習平台上，以「教你使用ChatGPT」為名開設相關課程的團隊就超過了20個。這些課程收費通常不超過500元，培訓內容包括辦公應用高效生成PPT、AI繪圖、自媒體內容生成等。

在招聘平台搜索發現，ChatGPT兼職講師的時薪在50至100元，崗位要求包括「對OpenAI的ChatGPT3.5至上線最新版本熟練使用。」GPT研究員崗位月薪則能達到2至4萬元，但需要員工能夠利用ChatGPT幫助公司研發團隊提高算法能力。

對外經濟貿易大學數字經濟與法律創新研究中心主任許可表示，從法律角度來說，課程屬於信用品，即使在消費之後，用戶可能也不清楚其效益如何。

許可建議，想要學習的職場人士可以關注培訓班的授課老師是否長期關注該領域。如果教師並非從事自然語言處理或研發工作，也需具備豐富的實操技能和教學能力。另外，之前學員發佈的課程評價第三方測評內容也是重點參考方向。

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責任編輯：袁瑋婧