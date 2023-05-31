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內地5月官方製造業及非製造業PMI均遜預期 製造業續收縮

經濟脈搏 09:39 2023/05/31

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國家統計局公佈，5月製造業PMI（採購經理指數）降至48.8，遜於預期的49.5，仍處收縮區間。非製造業PMI降至54.5，亦遜於預期。統計師解讀指，內地經濟景氣水平有所回落，恢復發展基礎仍需鞏固。

製造業產需兩端放緩 價格指數持續回落

5月份，製造業PMI為48.8，比上月下降0.4個百分點。在調查的21個行業中，有11個行業PMI位於擴張區間，行業景氣度呈現一定程度分化。從企業規模看，大型企業PMI為50，比上月上升0.7個百分點，位於臨界點；中、小型企業PMI分別為47.6和47.9，比上月下降1.6和1.1個百分點，低於臨界點。

在構成製造業PMI的5個分類指數中，供應商配送時間指數高於臨界點，生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。

具體來看，生產指數和新訂單指數分別為49.6和48.3，比上月下降0.6和0.5個百分點，均位於收縮區間，製造業市場需求仍顯不足，企業產能釋放受到抑制。同時，價格指數持續回落。受近期部分大宗商品價格持續下行、市場需求偏弱等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為40.8和41.6，比上月下降5.6和3.3個百分點，落至近期低點。

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非製造業PMI為54.5，比上月下降1.9個百分點，仍高於臨界點，非製造業延續恢復性增長。

5月份，綜合PMI產出指數為52.9，比上月下降1.5個百分點，繼續保持在景氣區間，表明內地企業生產經營總體延續恢復發展態勢。

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責任編輯：尹航

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