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美指軍機遭解放軍機攔截 南部戰區批惡人先告狀（第二版）

國情動向 20:33 2023/05/31

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美軍印太司令部發聲明指，解放軍一架殲16戰機上周五（26日）在南海的國際空域，以「不必要的挑釁動作」，攔截美軍一架RC-135偵察機，強調美軍將依據國際法繼續飛行。

（新增解放軍方面回應）

解放軍南部戰區新聞發言人張南東陸軍大校今晚回應稱，當日解放軍海軍17艦編隊位南海進行例行性訓練期間，美軍1架RC-135偵察機「蓄意闖入我訓練區域實施偵察干擾」，解放軍南部戰區組織空中兵力全程跟踪監視，處置依法依規，操作專業規範。

南部戰區批評美方行徑嚴重破壞地區和平穩定，相關報道罔顧事實，完全是惡人先告狀，顛倒黑白、倒打一耙，妄圖混淆國際視聽。

南部戰區嚴正敦促美方切實約束海空一線兵力行動，嚴格遵守有關國際法和相關協議協定，防止出現海空意外事件，否則由此引發的一切後果均由美方承擔。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

中國外交部發言人毛寧表示，美方長期頻繁派艦機對中國進行抵近偵察，嚴重危害中國的國家主權安全，這種挑釁性的危險行動是引發海上安全問題的根源。美方應當立即停止此類危險的挑釁行動，中國將繼續採取必要措施，堅定維護自身的主權安全。

美軍聲明指，殲16當日直接飛到美軍偵察機的機頭前方，迫使偵察機要飛過殲16的機尾亂流，出現晃動。美軍強調，美偵察機當時正在國際空域進行安全及例行性的任務。

聲明強調，美國將繼續在國際法允許的範圍內，安全及負責任地飛行、航行和行動，美軍印太聯合部隊將繼續在國際空域飛行，並會適當考慮所有船隻和飛機的安全。 

美軍去年12月就曾指控，解放軍在南海危險攔截美偵察機。解放軍南部戰區其後指，美方軍機不顧中方多次警告突然改變飛行姿態，對中方跟監的飛機向左擠壓、做出危險接近動作，嚴重影響中方軍機飛行安全。又指美方蓄意誤導輿論、顛倒黑白、倒打一耙，妄圖混淆國際視聽。

責任編輯：陳俊賢

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