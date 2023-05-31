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美軍：解放軍戰機在南海攔截美偵察機 中方促停止挑釁

國情動向 10:43 2023/05/31

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美軍印太司令部發聲明指，解放軍一架殲16戰機上周五（26日）在南海的國際空域，以不必要的侵略性動作，攔截美軍一架RC-135偵察機，美軍將依據國際法繼續飛行。中國駐美大使館發言人表示，敦促美方停止挑釁和危害中國國家安全的行為。

美軍聲明指，殲16當日直接飛到美軍偵察機的機頭前方，迫使偵察機要飛過殲16的機尾亂流，出現晃動。美軍強調，偵察機當時正在國際空域進行安全及例行性的任務。

聲明強調，美國將繼續在國際法允許的範圍內，安全及負責任地飛行、航行和行動，美軍印太聯合部隊將繼續在國際空域飛行，並會適當考慮所有船隻和飛機的安全。 

駐美大使館發言人劉鵬宇拒絕評論事件，但指一直以來美國經常派戰機和艦船，對中國作近距離偵察, 嚴重危害中國的國家安全，促請美方停止有關的危險挑釁, 中方會繼續採取適當措施，捍衛主權和安全，並與區內各國堅決捍衛南海的和平穩定。

《環球時報》引述專家表示，美方「嵌入式」選擇性報道可以很直觀地展現所謂中國軍機的「危險攔截」，而美國此舉卻反而暴露南海局勢緊張的根源正是自己。

美軍去年12月就曾指控，解放軍在南海危險攔截美偵察機。解放軍南部戰區其後指，美方軍機不顧中方多次警告突然改變飛行姿態，對中方跟監的飛機向左擠壓、做出危險接近動作，嚴重影響中方軍機飛行安全。又指美方蓄意誤導輿論、顛倒黑白、倒打一耙，妄圖混淆國際視聽。

責任編輯：陳俊賢

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