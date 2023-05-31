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科技部旗下機構報告：中國AI大模型學術影響力與國外差距較大

國情動向 10:37 2023/05/31

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科技部旗下中國科學技術信息研究所發表報告顯示，中國自2020年已發布79個人工智能大模型，而美國自2019年已發布100個大模型。不過中國大模型學術影響力與國外領先大模型相比，差距仍然較大。

中國AI大模型學術影響力與國外差距較大

中國科學技術信息研究所新聞稿稱，上週日發布《中國人工智能大模型地圖研究報告》。從全球已發布的大模型分佈來看，中美大幅領先，超過全球總數的80%，美國在大模型數量方面始終居全球最高。

新聞稿並指，目前中國在14個省市地區均有團隊在開展大模型研發，北京、廣東兩地最多，地域集中度相對較高。從領域分布來看，自然語言處理仍是目前大模型研發最活躍的重點領域，其次是多模態領域，在計算機視覺和智能語音等領域的大模型還較少。

國内大學、科研機構、企業等不同主體都在參與大模型研發，學術界與產業界之間的聯合開發還不充分。

從模型學術影響力對比來看，清華大學與阿里巴巴 （09988） 和百度 （09888） 聯合開發的CogView模型論文引用數最高，華為的FILIP、百度的ERNIE 3.0以及阿里的M6-0FA引用数也位居國内前列，在大模型領域形成了較高影響力，但與國外領先大模型的學術影響力相比，差距仍然較大。

知識庫：什麼是人工智能大模型？

據《科技日報》介紹，所謂人工智能大模型，是經過大規模數據訓練后，能夠適應一系列任務的模型。ChatGPT、文心一言都是AI大模型的典型代表。

相比於小模型，AI大模型具備多個場景通用、泛化和規模化複製等諸多優勢，被視為是實現通用人工智能的重要研究方向。

人工智能大模型的開發需要具備豐富的開發資源，以及龐大的數據、算力支撐。

教人使用ChatGPT 培訓師2個月賺逾800萬人幣

北京發布16項重點任務 全面推動國產AI芯片突破

責任編輯：尹航

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