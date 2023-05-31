涉製假芬太尼 美國制裁中國、墨西哥17個實體及個人 

美國財政部周二（30日）公布，制裁中國及墨西哥共17個實體及個人，指控他們生產假冒的鴉片類止痛藥「芬太尼」（Fentanyl）。中國駐美大使館對此予以強烈譴責，指美國一方面口口聲聲希望中方恢復禁毒合作，一方面又悍然再次制裁中國實體和個人，嚴重侵害有關企業和個人合法權益。

美國財政部指，制裁名單中有7個實體及6人來自中國，包括廣東惠州尤里科技發展、深圳亞新通用機械、在香港註冊但位於深圳的亞新電子科技等。另外1個實體及3人來自墨西哥。

財政部指，有關實體及個人參與銷售壓丸機、模具及其他設備，在含芬太尼成分的藥丸上印上假冒商標，再將藥丸運往美國，導致有服用者死亡，並摧毀成千上萬的家庭。當局強調，將致力運用所有權力打擊生產非法藥物的幫兇，破壞這些藥物的生產，並消除其構成的威脅。

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中國駐美大使館發言人回應稱，中方一貫厲行禁毒，並本著人道主義精神，一直盡力幫助美方應對解決芬太尼問題。但美方不僅罔顧中方善意，反復制裁中國企業和個人，向中方「甩鍋」，嚴重破壞雙方禁毒合作基礎。

發言人又指，美國內毒品泛濫根源在美國自身，批評美方不從減少國內毒品需求、加強處方藥管控、強化毒品危害宣傳教育入手，反而對他國任意揮舞制裁大棒，企圖混淆視聽、誤導公眾、轉嫁自身治理不力責任。美方對中國企業和公民的制裁將為中美禁毒合作製造進一步障礙，損人害己。如果美方真心實意想解決國內毒品問題，就應尊重事實，反躬自省，糾正錯誤，停止甩鍋推責。中方將繼續採取必要措施維護中國企業和個人合法權益。

責任編輯：易燕丹

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