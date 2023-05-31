內地女網紅泰國遊 被落藥擄到KK園區性侵

全球反詐騙組織（GASO）周二（30日）公布兩宗泰國擄人事件，分別是中國內地一名擁有百萬粉絲的女網紅以及一名台灣遊客，在曼谷遊玩時候被下藥，其後均遭擄至緬甸，引發關注。GASO今日（31日）表示，家屬已付贖金，該女子最快今日被釋放。

GASO今日在Facebook表示，網紅的家屬已經向詐騙集團付款，女網紅最快今天可以從緬甸KK園區出來。不過未有透露女網紅的身份，只透露她在抖音有發旅遊相關短片，有過百萬粉絲。

GASO昨日表示，內地一名擁有百萬粉絲的女網紅，在曼谷一家知名的酒吧被下藥。她隔天醒來時，發現人已經在緬甸KK園區。GASO接到通報時，女方已被性侵且遭到軟禁，組織目前正努力營救。

另一宗個案，是一名停留在曼谷五天的台灣遊客。他同樣被下藥，醒來時已經在緬甸老街。緬甸園區要求他支付5萬美金的贖金，否則要加入詐騙集團的行列，從事詐騙行為。該名遊客因不願意從事詐騙活動，嘗試從四樓跳下逃脫，卻不幸癱瘓，目前在緬甸醫院接受治療。

台媒引述GASO一名負責人稱，詐騙集團鎖定的目標是會說中文的人，「你會說中文和看起來像華人臉孔，你就有機會被帶走。」呼籲前往泰國的旅客注意安全，避免造成遺憾。

責任編輯：陳俊賢