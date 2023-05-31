  • 31°C
香港時間 : 2023531日 (週三) 21:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地女網紅泰國遊 被落藥擄到KK園區性侵

社會熱點 14:55 2023/05/31

分享：

分享：

全球反詐騙組織（GASO）周二（30日）公布兩宗泰國擄人事件，分別是中國內地一名擁有百萬粉絲的女網紅以及一名台灣遊客，在曼谷遊玩時候被下藥，其後均遭擄至緬甸，引發關注。GASO今日（31日）表示，家屬已付贖金，該女子最快今日被釋放。

GASO今日在Facebook表示，網紅的家屬已經向詐騙集團付款，女網紅最快今天可以從緬甸KK園區出來。不過未有透露女網紅的身份，只透露她在抖音有發旅遊相關短片，有過百萬粉絲。

GASO昨日表示，內地一名擁有百萬粉絲的女網紅，在曼谷一家知名的酒吧被下藥。她隔天醒來時，發現人已經在緬甸KK園區。GASO接到通報時，女方已被性侵且遭到軟禁，組織目前正努力營救。

另一宗個案，是一名停留在曼谷五天的台灣遊客。他同樣被下藥，醒來時已經在緬甸老街。緬甸園區要求他支付5萬美金的贖金，否則要加入詐騙集團的行列，從事詐騙行為。該名遊客因不願意從事詐騙活動，嘗試從四樓跳下逃脫，卻不幸癱瘓，目前在緬甸醫院接受治療。

台媒引述GASO一名負責人稱，詐騙集團鎖定的目標是會說中文的人，「你會說中文和看起來像華人臉孔，你就有機會被帶走。」呼籲前往泰國的旅客注意安全，避免造成遺憾。

責任編輯：陳俊賢

開啟hket App，閱讀全文
網絡熱話 網紅 罪案 酒吧 清邁 緬甸 曼谷 泰國 台灣 中國

上一篇文章

重慶女私吞千萬公款：我打造的是「白富美」人設

下一篇文章

馬斯克訪華第二日 見工信部及商務部官員
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地女網紅泰國遊 被落藥擄到KK園區性侵
內地女網紅泰國遊 被落藥擄到KK園區性侵
上海「日系天橋」成網紅打卡勝地 公安一招勸退（組圖）
上海「日系天橋」成網紅打卡勝地 公安一招勸退（組圖）
任賢齊演唱會上神秘女子到場 原來曾被他救過命
任賢齊演唱會上神秘女子到場 原來曾被他救過命
教人使用ChatGPT 培訓師2個月賺逾800萬人幣
教人使用ChatGPT 培訓師2個月賺逾800萬人幣
馬斯克訪華吃什麼？共16道菜 E和馬是主題（組圖）
馬斯克訪華吃什麼？共16道菜 E和馬是主題（組圖）
重慶女私吞千萬公款：我打造的是「白富美」人設
重慶女私吞千萬公款：我打造的是「白富美」人設
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款