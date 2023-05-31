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星巴克新任CEO首次訪華：希望中國成為最大市場

經濟脈搏 13:07 2023/05/31

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連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）行政總裁納思瀚（Laxman Narasimhan）上任後首次到訪中國，他表示，星巴克不會止步於9000家門店的目標，「希望未來中國成為星巴克最大的市場。」

星巴克行政總裁納思瀚上任後首次到訪中國

澎湃新聞報道，納思瀚在接受媒體訪問時表示，中國是一個非常大的消費市場，星巴克在當地的發展是長遠的。

他指出，從人均咖啡消費量來看，星巴克還有很大的機會，「中國人均咖啡消費量是12杯，日本是200杯，美國則是380杯。與日本或美國相比，（中國）仍然有很大的上升空間，所以這裡的增長空間很大。」

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另外，隨著中國進入復甦階段，星巴克的顧客數量在增加，且要求更好的體驗。納思瀚說，公司在華將來的發展，既包含深入所在城市，挖掘更多機會和潛力，也會覆蓋更廣闊的市場。

星巴克曾在2022年9月提出，到2025年中國市場將開到9000家店。納思瀚表示，這只是一個里程碑，但不會止步於此。而相較國內競爭對手採取特許經營模式來高速拓店，星巴克暫時不會考慮通過加盟來擴張，未來仍繼續堅持直營模式。

面對快速變化的中國消費市場，納思瀚多次強調技術的重要性，並透露目前星巴克有約47%的交易量都是通過數字平台實現，公司會在數字化這個領域進行大量投資。

責任編輯：易燕丹

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