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國台辦：美國對台提供「毒刺」導彈 是把台灣同胞當炮灰

國情動向 14:04 2023/05/31

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台灣近日已接收美國首批援助軍火。國台辦今日（31日）回應，美國把台灣同胞當炮灰，打「台灣牌」來「毀台」和「害台」。

台灣當局近日證實，美國政府對台5億美元武器援助已實施，首批交付的「毒刺」便攜式防空導彈已運抵台灣並正式被接收。

在北京，國台辦發言人朱鳳蓮表示，美國售台武器違反中美三個聯合公報特別是「八一七」公報規定，表示堅決反對。美方調整加快對台售武的動向再次證明，美國打「台灣牌」，企圖把台灣打造成「豪豬」，實質是在「毀台」、「害台」，把台灣同胞當成炮灰，絕不是為了台灣同胞好。民進黨當局頑固「倚美謀獨」，只會把台灣推入兵凶戰危的險境。

朱鳳蓮強調，民進黨不放棄「台獨」立場，就沒有資格奢談和平，就是戰爭恐懼的始作俑者。北京堅持「和平統一」、「一國兩制」基本方針，願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

她還表示，中方堅決反對美國與中國台灣地區開展任何形式的官方往來，反對民進黨當局與外部勢力進行任何形式的勾連。

責任編輯：陳俊賢

 

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