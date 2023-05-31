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深圳發布AI行動方案：打造大灣區智能算力樞紐

經濟脈搏 13:48 2023/05/31

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繼上海和北京昨日推出關於發展人工智能（AI）的政策之後，深圳今日發布行動方案，提出要打造大灣區智能算力樞紐，並聯合香港企業、科研機構、高校等，打造深港人工智能算力賦能中心。

深圳發布關於印發《深圳市加快推動人工智能高質量發展高水平應用行動方案（2023—2024年）》（下稱《行動方案》）的通知。《行動方案》提出，深圳將舉全市之力，打造國家新一代人工智能創新發展試驗區、國家人工智能創新應用先導區，努力創建全球人工智能先鋒城市，為全市高質量發展助力賦能。

在強化智能算力集群供給方面，《行動方案》提出，建設城市級智能算力平台，包括2023年年底前啟動建設鵬城雲腦Ⅲ項目；打造大灣區智能算力樞紐；建設企業級智能算力平台，聯合香港企業、科研機構、高校等，打造深港人工智能算力賦能中心。

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《行動方案》指出，聚焦通用大模型、智能算力芯片、智能傳感器、智能機器人、智能網聯汽車等領域，實施人工智能科技重大專項扶持計劃，重點支持打造基於國內外芯片和算法的開源通用大模型；支持重點企業持續研發和迭代商用通用大模型；開展通用型具身智能機器人的研發和應用。實施核心技術攻關載體扶持計劃，支持科研機構與企業共建5家以上人工智能聯合實驗室，加快組建廣東省人形機器人制造業創新中心

《行動方案》還提出，支持本地龍頭企業加大人工智能投入，推動國內外龍頭企業在深設立人工智能子公司，培育一批具有核心競爭力的創新型領軍企業，孵化千億級龍頭企業。

此外，《行動方案》稱，要培育高質量數據要素市場，打造高水平人才彙聚高地。在資金保障方面，發揮政府投資引導基金作用，統籌整合基金資源，形成規模1000億元的人工智能基金群。

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責任編輯：尹航

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