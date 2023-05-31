馬斯克訪華吃什麼？共16道菜 E和馬是主題（組圖）

特斯拉（TESLA）CEO馬斯克（Elon Musk）抵京首日（30日）與中國國務委員兼外長秦剛會見後，與寧德時代董事長曾敏群共進晚餐。晚餐菜單封面講究，馬和E是主題，呼應馬斯克中英文名首字。

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據內媒報道，馬斯克當晚在北京頂級會所華府會的縵府宴，與曾敏群共進晚餐。晚宴的菜單含「馬」量極高，兩匹馬占據了大部分位置，上方為英文「TESLA」，下方則是漢字「一馬當先」與英文「Extraordinary」。菜單內頁字母「E」十分醒目，並用中英雙語介紹了「馬」的含義，以及祝愿特斯拉在通往電動化的發展道路上以夢為馬、橫行萬里。

菜品方面，晚宴共有16道菜，分為前菜、湯、海鮮、肉類、時蔬、主食、甜品7大類，包括意大利黑醋松板肉、懷舊媽媽菜、馬家溝芹菜櫻花蝦、美國象拔蚌、縵府宴炸醬麵等。值得一提的是，這16道菜中沒有烤鴨，3年前馬斯克訪華時便品嚐了烤鴨等特色美食。

另外，據業內人士分析，此次馬斯克與曾毓群會面，商談的內容可能會包括上海儲能超級工廠的儲能電芯、未來在北美合作建電池廠等事宜。

責任編輯：陳俊賢

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