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任賢齊演唱會上神秘女子到場 原來曾被他救過命

社會熱點 17:02 2023/05/31

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現年56歲的台灣歌手任賢齊出道多年，給人留下印象的不只是經典歌曲，還有善舉。日前遼寧瀋陽演唱會上出現的一名23歲女子表示，她幼時曾被任賢齊救過命，令在場觀眾大呼驚訝。

綜合媒體報道，在任賢齊日前「奇蹟・在路上」巡迴演唱會瀋陽站的點歌環節，任賢齊邀請一名23歲女子點歌，但當女子自我介紹時卻透露，自己已認識任賢齊22年，並秀出照片表示小時候被任賢齊抱過。台上的任賢齊和台下的歌迷都感到十分驚訝。

這名女子將塵封的往事娓娓道來，原來她小時候患有先天性心臟病，但是當時家中經濟困難，不夠錢做手術。當時任賢齊透過報紙得知她的故事，便捐錢讓她做手術。過了22年，曾經的病童順利長大了，便跟著家人一起來到演唱會跟大家分享這段故事。任賢齊聽了女子的分享後也驚訝說道，「妳長這麼大了！」

微博圖片

女子最後點了歌曲《不要變》，她解釋，「我希望我們兩個之間的愛不要變，人間的大愛也不要變。」演唱會的點歌環節也意外成了當天演唱會的暖心插曲。

任賢齊也在結束演唱會後於微博分享心情，他寫道，「人生路上的相逢，常常叫人驚嘆、感動。我們彼此的愛與成長，從很遙遠的過去，照進溫暖的當下，也會綿延到未來。這感覺太奇妙了！希望這份愛，不但不要變，還能去到更遠的地方」。

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責任編輯：尹航

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