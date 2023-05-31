王文濤晤馬斯克 稱支持外企在華長期、穩定發展

正訪華的特斯拉CEO馬斯克今日與中國商務部長王文濤會晤。王文濤表示，中方將繼續高效、務實做好服務保障，支持外資企業在華長期、穩定發展。馬斯克贊同美中關係不是零和博弈，對中國市場充滿信心，願繼續深化互利合作。

據商務部公佈，王文濤和馬斯克就中美經貿合作、特斯拉在華發展等議題進行了廣泛、深入的交流。 王文濤指出，中美元首會晤時曾表示，地球足夠大，容得下中美各自和共同發展。中美兩國經濟深度融合，雙方應在相互尊重、和平共處、合作共贏原則指引下加強經貿對話與合作，世界經濟發展和人類進步需要科技領域的開放合作。

王文濤表示，中國正在全面推進中國式現代化，擴大高水平對外開放，這將為包括特斯拉在內的世界各國企業帶來新的發展機遇。他還說，中方將繼續高效、務實做好服務保障，支持外資企業在華長期、穩定發展。

馬斯克贊同美中關係不是零和博弈，感謝中方在新冠疫情期間對特斯拉上海工廠提供的支持和保障，贊揚中國發展的活力和潛力，對中國市場充滿信心，願繼續深化互利合作。

馬斯克今日還與中國工信部長會晤，雙方就新能源汽車和智能網聯汽車發展等交換意見。昨日他還與中國外交部長秦剛會面。

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責任編輯：尹航

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