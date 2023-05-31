中國樓市 | 5月百強房企業績下滑 按月跌逾一成

中指研究院發布數據顯示，今年首5個月，內地百強房地產企業銷售總額2.97萬億元（人民幣，下同）按年增長8.4%，增幅相比上月下降4.4個百分點。

其中，百強房企銷售額5月按月增長2.8%，經季節調整後5月按月下降18.8%。

中指研究院指出，5月市場調整壓力較大，購房者置業情緒繼續回落，導致按月繼續下降。銷售額超過千億房企7間，按年增加4家；百億房企68家，按年減少2間。

首5月，TOP30陣營房企銷售額保持增長。其中，TOP10房企銷售額均值為1274.9億元，較上年增長16.4%；TOP11-30房企銷售額均值為413.2億元，較上年增長13.1%；TOP31-50房企銷售均值為197.4億元，較上年下降2.8%；TOP51-100房企銷售額均值為94.0億元，按年下降6.9%。

5月百強房企業績下滑

另外，克而瑞地產研究也發布報告，5月份，百強房企實現銷售操盤金額4853.6億元（人民幣，下同），按月降低14.3%。低基數效應下，按年仍增長6.7%，但單月業績增幅顯著低於前兩月水平。

累計業績來看，1至5月百強房企實現銷售操盤金額25352.8億元，按年增長9.1%、增幅較上月回落。

報告指出，整體來看，今年以來內地房地產行業雖然有一定的修復預期，但受到供給、需求兩端制約，市場熱度延續平淡。五一期間房企推盤積極性普遍不高，且目前市場整體購買力仍處在歷史相對低位，5月成交不及近年同期，僅略高於去年5月。

從企業表現來看，5月僅2成百強房企單月業績按月增長，按年增長的企業在百強房企中佔到近半數。目前的行業形勢下，央國企及部分優質民企韌性較強、中小房企競爭力不足，房企格局將繼續分化。

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責任編輯：袁瑋婧