台美今簽21世紀貿易倡議首批協定 京稱已多次嚴正交涉（第二版）

台灣方面公佈，台美雙方將在今日簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定。在北京，外交部發言人毛寧表示，中方已經多次就此向美方提出嚴正交涉，美方應當停止任何形式的美台官方往來。

（新增中方回應）

毛寧指，中方一貫堅決反對建交國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來，包括商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。美方有關行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，也違背美方自己作出的僅同台灣保持非官方關係的承諾。

美方應當停止任何形式的美台官方往來，不得與中國台灣地區商簽具有主權意涵和官方性質的協定，不得借經貿名義向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

毛寧又批評，民進黨當局打著經貿合作的幌子，搞「倚美謀獨」，注定是竹籃打水一場空。

台美雙方將在當地時間上午10點 （香港時間6月1日晚上10點），在華府正式簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定。

台美去年6月1日啟動21世紀貿易倡議，囊括12項議題，至今已經舉行2回合談判，包括去年11月在美國紐約召開首次實體會晤，今年1月美方由助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）帶隊來台灣協商。

美國貿易代表署（USTR）日前也說，首批協定簽署完後，美台將就倡議底下額外貿易領域展開協商。

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責任編輯：尹航

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