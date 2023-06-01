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王毅晤德國總理外事顧問 籲共同應對挑戰 向世界發出積極訊號

國情動向 11:38 2023/06/01

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中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅昨日（5月31日）在北京會見德國總理外事顧問普呂特納（Jens Plötner），雙方就中德關係和烏克蘭等國際地區問題交換看法。

據外交部網站，王毅表示，作為全方位戰略夥伴，中德不僅要穩定好發展好雙邊關係，也要為共同應對全球挑戰作出貢獻。面對當前國際局勢不穩定、不確定因素增多，中德要攜手努力，舉辦好第七輪中德政府磋商，向歐洲和世界發出積極信號。

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他強調，世界是豐富多彩的，相互尊重、平等相待、和平共處應成為大國交往之道。中國堅持走和平發展道路，內外政策保持高度穩定性、連續性，高度公開透明。中國經濟同世界緊密融合，中方將全面推進中國式現代化，堅持高質量發展、高水平對外開放，同各國共享機遇、合作共贏。中國實現穩定發展，14億多人口整體邁入現代化，將為世界和平穩定、發展繁榮作出更大貢獻。

普呂特納表示，德中關係基礎穩固，德方將繼續堅定奉行一個中國政策，並對即將舉行的新一輪德中政府磋商充滿期待，將共同加緊推進各項籌備工作。世界多極化是必然趨勢，德方高度評價中國發展成就，高度重視中國的國際影響，願加強對話合作，共同應對動盪不定局勢的挑戰。

雙方還就烏克蘭等共同關心的國際地區問題交換看法。

責任編輯：陳俊賢

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