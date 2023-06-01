內地5月財新製造業PMI升至50.9 供需改善但就業和信心轉弱

5月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄50.9，較4月回升1.4個百分點，時隔兩個月重回擴張區間，顯示製造業生產經營活動仍具韌性，但就業形勢持續惡化，企業信心也明顯下滑。

這一走勢與官方製造業PMI並不一致。統計局公布的5月製造業PMI為48.8，低於4月0.4個百分點，連續兩月低於榮枯線。

從分項數據看，製造業供需小幅擴張。5月製造業生產指數升至2022年7月來最高，製造業新訂單指數重新升至臨界點以上，為過去兩年來次高，僅低於2023年2月。受訪企業表示，潛在需求改善、新客戶增加，帶動銷售增長，產量也隨之上升。分三大類產品看，投資品類是唯一生產、銷售均下降的產品，中間品類和消費品類產銷均上升。

內地5月官方製造業及非製造業PMI均遜預期 製造業續收縮

在4月重回擴張區間後，5月新出口訂單指數繼續小幅反彈，顯示外需改善，但幅度仍有限。分類來看，中間品類新增出口量上升，消費品類、投資品類則下降。

但製造業供需改善並未傳遞到就業端，5月就業情況進一步惡化，就業指數降至2020年3月來最低。同時，儘管製造業整體景氣度改善，製造業企業家對未來一年的預期明顯下滑。5月製造業信心指數降至2022年11月以來最低，低於長期均值。不少企業擔心經濟不穩定性仍將持續，尤其是海外市場，不利於生產經營。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，5月財新中國製造業PMI冷熱不均：市場供求大幅改善，企業採購和補庫亦較為積極；與之形成對比的是就業惡化、價格水平下跌，以及樂觀預期淡化。這種分歧反映出目前經濟增長內生動力不足、市場主體信心不強的事實，更加凸顯擴大和恢復需求的重要性。當前，就業形勢嚴峻，通縮壓力累積，通過積極財政政策穩定就業、增加收入、改善預期應是政策優先選項。

東莞虎門社區幹部月薪高達2萬元 社區：只算中等水平

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道