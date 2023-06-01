內地記者採訪教師溺亡事件被打 打人者包括派出所副所長

一內媒記者周二（30日）在貴州畢節市織金縣馬場鎮採訪教師溺亡事件時，遭到數名不明身份人士毆打。畢節市政府今日（1日）通報，涉事3人為派出所副所長及兩名輔警，均被行拘免職，馬場鎮鎮長被免職。

馬場鎮布底小學早前有2名教師因水電站放水而被沖走，最終溺亡。家屬和相關部門的說辭不同，引發內媒關注。有記者前往當地採訪時，發現被一架車尾隨。記者上前準備交涉，卻被車上的3人毆打，致使記者手機、眼鏡等物品遭損壞，送醫後診斷為多發性軟組織挫傷。

▲ 網傳圖片

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貴州畢節織金縣政府通報，涉事3人毆打阻撓記者採訪，致記者多處受傷。縣委決定，免去負有領導責任的馬場鎮鎮長彭某的鎮長職務；免去織金縣公安局馬場派出所副所長熊某的職務，並且調離公安系統工作，並且對2輔警解聘；警方依法對熊某、1輔警處以行政拘留二十日，對另一輔警處以行政拘留十五日處罰。

通報稱，此次事件暴露出少數公職人員法治意識淡漠等突出問題，並稱將痛定思痛，舉一反三，認真汲取教訓，加強幹部隊伍教育管理，以實際行動感謝回饋媒體和社會監督。

責任編輯：陳俊賢