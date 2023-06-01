  • 28°C
香港時間 : 2023601日 (週四) 12:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地記者採訪教師溺亡事件被打 打人者包括派出所副所長

社會熱點 11:52 2023/06/01

分享：

分享：

一內媒記者周二（30日）在貴州畢節市織金縣馬場鎮採訪教師溺亡事件時，遭到數名不明身份人士毆打。畢節市政府今日（1日）通報，涉事3人為派出所副所長及兩名輔警，均被行拘免職，馬場鎮鎮長被免職。

馬場鎮布底小學早前有2名教師因水電站放水而被沖走，最終溺亡。家屬和相關部門的說辭不同，引發內媒關注。有記者前往當地採訪時，發現被一架車尾隨。記者上前準備交涉，卻被車上的3人毆打，致使記者手機、眼鏡等物品遭損壞，送醫後診斷為多發性軟組織挫傷。

網傳圖片

網傳圖片

貴州畢節織金縣政府通報，涉事3人毆打阻撓記者採訪，致記者多處受傷。縣委決定，免去負有領導責任的馬場鎮鎮長彭某的鎮長職務；免去織金縣公安局馬場派出所副所長熊某的職務，並且調離公安系統工作，並且對2輔警解聘；警方依法對熊某、1輔警處以行政拘留二十日，對另一輔警處以行政拘留十五日處罰。

通報稱，此次事件暴露出少數公職人員法治意識淡漠等突出問題，並稱將痛定思痛，舉一反三，認真汲取教訓，加強幹部隊伍教育管理，以實際行動感謝回饋媒體和社會監督。

責任編輯：陳俊賢

開啟hket App，閱讀全文
社會矛盾 罪案 正能量 記者 媒體

下一篇文章

馬斯克訪上海超級工廠 或為升級版Model 3揭幕
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

任賢齊演唱會上神秘女子到場 原來曾被他救過命
任賢齊演唱會上神秘女子到場 原來曾被他救過命
上海「日系天橋」成網紅打卡勝地 公安一招勸退（組圖）
上海「日系天橋」成網紅打卡勝地 公安一招勸退（組圖）
重慶女私吞千萬公款：我打造的是「白富美」人設
重慶女私吞千萬公款：我打造的是「白富美」人設
馬斯克訪華第二日 見工信部及商務部官員
馬斯克訪華第二日 見工信部及商務部官員
內地女網紅泰國遊 被落藥擄到KK園區性侵
內地女網紅泰國遊 被落藥擄到KK園區性侵
馬斯克訪華吃什麼？共16道菜 E和馬是主題（組圖）
馬斯克訪華吃什麼？共16道菜 E和馬是主題（組圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款