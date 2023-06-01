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馬斯克訪上海超級工廠 或為升級版Model 3揭幕

社會熱點 11:23 2023/06/01

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美國電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）今日凌晨到訪上海超級工廠。知情人士透露，馬斯克預計會為改款升級後的Model 3車型揭幕。

馬斯克乘坐私人飛機從北京轉抵上海。Tesla全球副總裁陶琳今晨在微博發佈兩張馬斯克與員工的大合照，配文「感謝所有的支持！收穫滿滿的一天！」，地點標註為Tesla上海超級工廠，意味著馬斯克時隔三年再次到訪品牌目前全球產能最高的生產中心。

澎湃新聞報道，Tesla暫未披露馬斯克本次具體行程，不過業內預期，馬斯克此行或為推動在上海工廠量產的新款Model 3、上海超級工廠擴產，以及即將開工的特斯拉上海儲能超級工廠，並為FSD（完全自動駕駛）技術、儲能產品等在華落地鋪路。

    點擊圖片放大

另有知情人士透露，馬斯克本次到訪上海，或將為新款Model 3揭幕。

據了解，Model 3是Tesla針對大眾市場開啟量產的第一款車型，推出至今已有七年。不少分析人士認為，在競爭激烈的電動汽車市場上，Model 3正逐漸失去競爭力。而新款Model 3是一款改款車型，減少了Model 3內部的零部件數量並降低了複雜性，同時聚焦Tesla用戶所青睞的顯示屏等功能。該車型被馬斯克寄予厚望，他認為新款Model 3可以更有力地與中國的行業對手展開競爭。

彭博社此前報道，Tesla上海超級工廠正在為新款Model 3車型試生產做最後準備，生產線也在升級過程中。Tesla已經向中國監管部門申請擴建其上海廠，為量產新款車型做準備。但由於中國電動車市場趨向飽和，中國政府對於電動車產能擴產的審批趨於保守。

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責任編輯：易燕丹

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