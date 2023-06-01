【神州快訊】浙江以精神富有促文化發展

浙江日前舉行「八八戰略」實施20周年系列主題新聞發布會，是次發布會以「推動浙江從文化大省向文化強省邁進，打造新時代文化高地」為主題。2021年浙江文化產業增加值為5,145億元（人民幣，下同），佔GDP比重6.95%。浙江現有規上文化企業5,915家、上市文化企業45家。

浙江正以高質量發展建設共同富裕示範區。浙江省委宣傳部常務副部長來穎傑表示，據現有研究成果，精神富有的基本內涵包括：精神充實、文化豐富、文明有禮、心態平和、社會和諧。推動精神富有，關鍵也要縮小城鄉、地區和不同人群的公共文化服務差距。浙江創新推進以精神富有為標誌的文化發展模式，着力構建城鄉一體、區域均衡的高品質公共文化服務體系，不斷滿足人民日益增長的美好文化生活需要。

浙江亦探索以文旅促進共同富裕。浙江26個山區縣中，旅遊業增加值佔GDP比重超8%的有22個；2022年，全省鄉村旅遊經營收入514.6億元。未來5年，全省文旅項目將完成投資逾1.2萬億元。浙江省文化和旅遊廳副廳長芮宏介紹，浙江堅持「物質富足、精神富有」雙向發力。讓文化旅遊「富口袋」更高效均衡、讓文化旅遊「富腦袋」更精准可感、讓文旅促進共富的「壓艙石」更堅強有力。

（資料由浙江省政府新聞辦提供）