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內地5月百城新房價格按月止漲轉跌 料6月穩樓市政策加快出台

經濟脈搏 11:32 2023/06/01

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中指研究院周四發布報告稱，內地5月樓市供需兩端表現低迷，百城新房價格按月止漲轉跌。預計6月政策將加快出台、市場活躍度有望提升。

報告顯示，百城新建住宅平均價格為16,180元人民幣/平方米，按月止漲轉跌，跌幅為0.01%，按月下跌城市數量54個，較上月增加10個；按年跌幅擴大至0.11%。

其中，一線城市新房價格按月上漲0.04%，房價較為穩健；但二線城市新房價格按月止漲轉跌，跌幅為0.01%，半數城市房價呈回落狀態；三四線代表城市新房價格已連續10個月下跌，本月跌幅擴大至0.05%。

報告中稱，5月房地產市場邊際繼續轉弱，多數城市銷售面積按月延續下降態勢，企業推盤量亦明顯下降，供需兩端表現低迷。

展望未來，該機構認為，在當前房地產市場恢復動能有所減弱的情況下，預計6月中央及地方政府將加快推進穩樓市政策出台，並進一步探索豐富政策工具箱，以支持居民合理住房需求的釋放，修復市場信心和預期。

此外，6月作為年中衝刺業績的關鍵節點，房企大概率將加大推盤和營銷力度，屆時全國房地產市場活躍度有望得到提升。

中國樓市 | 5月百強房企業績下滑 按月跌逾一成

責任編輯：尹航

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