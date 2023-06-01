在韓領獎舉五星紅旗惹議 台灣跆拳道選手李東憲：看透民進黨

台灣跆拳道選手李東憲日前在南韓參加亞太壯年運動會並獲得銅牌，因領獎時高舉五星紅旗，引發兩岸關注。他表示，此舉並非為了成名，而是真正對大陸有所認同，自己已看透了民進黨。

台灣「中時新聞網」報導，李東憲在廈門參加海峽百姓論壇時受訪表示，事件發生以來，他的抖音粉絲漲了近二十萬。他強調，不覺得自己是網紅，也不是為了成名才舉五星紅旗，未來將會回歸日常生活，並繼續推動兩岸交流。

李東憲表示，自己一直以來從事兩岸交流工作，包括青年學生交流、青年創業等，未來也想做擴大兩岸體育交流方面的工作。他說，體育擁有廣大的民間群體，若能透過體育交流讓更多台灣人走進大陸是件好事，尤其是深入到大眾體育的領域。

出身台南的李東憲，多數親友都支持民進黨，母親生前擔心他因從事兩岸交流工作而被台灣民眾罵，父親至今對他還是不諒解，偶爾仍會調侃他。他坦言，自從開始做兩岸交流之後，已經很少與親友接觸，甚至因擔心起爭執，每年只在吃年夜飯時回家。

對於立場的轉變，李東憲說，「當然是我看透了民進黨，不然我以前也是民進黨支持者啊！」自己單純是一個老百姓，轉為支持共產黨，是因為「民進黨做事有問題」。

另外，台灣綠營要求就事件對李東憲進行查處。國台辦發言人朱鳳蓮表示，兩岸同胞同為中國人，李東憲在運動會上奪牌後，以自己的方式表達和分享身為堂堂正正中國人的榮耀和喜悅，受到兩岸民眾的支持。台灣綠營媒體和陸委會的攻擊指責乃至恐嚇，戳破了他們標榜的所謂「自由民主」 的極端虛偽，也再次表明，在民進黨製造的「綠色恐怖」 下，島內只有主張「台獨」 的自由，沒有認同統一的自由。

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責任編輯：易燕丹

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