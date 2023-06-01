教育部：今年全國高考報名人數1291萬人 再創歷史新高

2023年全國高考下周三（7日）開鑼，教育部公布今年高考報名人數達1291萬人，比去年增加98萬人，再創歷史新高。

全國多地高考報名人數上漲，其中湖南省高考報名人數共有68.4萬人，比上年增加2.9萬人；四川省高考報考人數超80萬，均創歷史新高。

作為新冠疫情 「乙類乙管」新形勢下的首次高考，教育部表示要統籌做好考試防疫。當局將會同國家衛生健康委、國家疾控局等部門，指導各地深入總結以往經驗做法，堅持科學精準防疫，針對不同考生情況分類設置考場，備足備用考場和工作人員；做好考生和工作人員考前健康監測，細化防疫措施，及時發布考試防疫要求。

此外，今年各地將防範手機作弊作為重中之重，雲南、江西、河南等地的考場首次配備使用智能安檢門。

雲南省表示，今年所有考場均為標準化考場，所有考點首次配備使用智能安檢門，所有考生經智能安檢門檢測無異常後方可進入考點。同時，考生在進入考場前還要進行人工安檢，堅決把手機攔在考點之外，各考點均實現5G手機信號屏蔽全覆蓋。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁