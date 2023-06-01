  • 30°C
香港時間 : 2023601日 (週四) 15:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

教育部：今年全國高考報名人數1291萬人 再創歷史新高

社會熱點 14:12 2023/06/01

分享：

分享：

2023年全國高考下周三（7日）開鑼，教育部公布今年高考報名人數達1291萬人，比去年增加98萬人，再創歷史新高。

全國多地高考報名人數上漲，其中湖南省高考報名人數共有68.4萬人，比上年增加2.9萬人；四川省高考報考人數超80萬，均創歷史新高。

作為新冠疫情 「乙類乙管」新形勢下的首次高考，教育部表示要統籌做好考試防疫。當局將會同國家衛生健康委、國家疾控局等部門，指導各地深入總結以往經驗做法，堅持科學精準防疫，針對不同考生情況分類設置考場，備足備用考場和工作人員；做好考生和工作人員考前健康監測，細化防疫措施，及時發布考試防疫要求。

此外，今年各地將防範手機作弊作為重中之重，雲南、江西、河南等地的考場首次配備使用智能安檢門。

雲南省表示，今年所有考場均為標準化考場，所有考點首次配備使用智能安檢門，所有考生經智能安檢門檢測無異常後方可進入考點。同時，考生在進入考場前還要進行人工安檢，堅決把手機攔在考點之外，各考點均實現5G手機信號屏蔽全覆蓋。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文
教育制度及形式 考試招生 5G 智能手機 考試／資格 防疫措施 湖南省 雲南省 四川省 中國

下一篇文章

在韓領獎舉五星紅旗惹議 台灣跆拳道選手李東憲：看透民進黨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地女網紅泰國遊 被落藥擄到KK園區性侵
內地女網紅泰國遊 被落藥擄到KK園區性侵
任賢齊演唱會上神秘女子到場 原來曾被他救過命
任賢齊演唱會上神秘女子到場 原來曾被他救過命
重慶女私吞千萬公款：我打造的是「白富美」人設
重慶女私吞千萬公款：我打造的是「白富美」人設
兒童節不是4月4日？內地六一兒童節有這悲慘由來
兒童節不是4月4日？內地六一兒童節有這悲慘由來
馬斯克訪華吃什麼？共16道菜 E和馬是主題（組圖）
馬斯克訪華吃什麼？共16道菜 E和馬是主題（組圖）
在韓領獎舉五星紅旗惹議 台灣跆拳道選手李東憲：看透民進黨
在韓領獎舉五星紅旗惹議 台灣跆拳道選手李東憲：看透民進黨
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款