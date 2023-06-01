杭州未來科技城單位降價超百萬 專家稱正常現象

浙江杭州余杭區的未來科技城一套原價1150萬元（人民幣，下同）大幅降價至700萬元出售，專家指，過去投機存在泡沫，價格回調屬正常現象。

據了解，未來科技城的陽光城未來悅、中南樾府、東原印未來，均是紅極一時的熱門樓盤，先後出現了數十次「萬人抽籤」買樓的場景。

據交易平台數據顯示，東原印未來一間約126平方米的單位，2021年12月掛牌價為1150萬元，售價約9.1萬元/平方米。後經11次降價，現在掛牌價為700萬元，售價約5.6萬元/平方米。陽光城未來悅的89平方米樓，2022年9月掛牌時的價格為518萬元，現在降至350萬元。

對於未來科技城樓價的波動，該區域的房產經紀人周聰認為，受疫情和經濟環境影響，導致一些買樓者預期不足，這是降價的主要原因。他還表示，雖然降價了，但一手樓業主們沒有賠錢。

中指研究院華東大區常務副總經理高院生表示，二手樓價格回調屬於正常現象。一些熱門屋苑掛出大量毛坯房就說明過去的市場中有投機行為，未來科技城的二手樓價格存在一定泡沫。

高院生認為，現在杭州的二手樓掛牌量處在逐漸增加的過程中，二手樓市場承受的壓力更大，未來仍會是以價換量。

他還指出，由於新房與二手樓價格有倒掛，新樓市場仍有一定吸引力，二手樓市場受到的影響會更大。

責任編輯：陳俊賢