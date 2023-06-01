美防長稱中國防長拒絕會晤是不幸的事 外交部回應

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，北京拒絕他與中國防長李尚福在新加坡香格里拉對話會舉行期間會面，是不幸的事情，認為美中需要溝通來阻止兩國軍機的危險接觸。

路透社報道，奧斯汀在東京與日本防衛大臣濱田靖一會晤後見記者。奧斯汀表示，美國和日本正在努力使軍事關係進一步現代化，以應對中國的脅迫性行動。

他又說，中國近期對美國及盟友軍機的挑釁性攔截，令人非常擔心可能很快會發生失去控制的事件，希望中國能改變行動。美方歡迎任何與中方接觸的機會，兩國國防部門應該在常規基礎上相互交談，或者保持開放的溝通渠道，以減低事態失控的可能性。

在北京，外交部發言人毛寧表示，關於美日之間的軍事關係或者軍事合作，中方一貫認為，國與國之間的軍事合作首先應當有利於地區的和平穩定，不應當針對第三方，更不得損害第三方的利益。「談到脅迫，我想說的是，大搞脅迫的恐怕不是中國，而是美國。」

奧斯汀結束日本行程後，將會轉到新加坡訪問，並出席被稱為「香格里拉對話」的亞洲安全峰會。中方早前已拒絕安排出席峰會的李尚福與奧斯汀會晤。中國外交部表示，美方清楚中美兩軍對話面臨困難的原因，促美方糾正錯誤做法，展現誠意，為中美兩軍對話溝通創造必要的氛圍和條件。

美中防長新加坡會晤告吹 外交部：原因美方是清楚的

仍被美國制裁中 一文看李尚福赴香格里拉對話會三看點

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁



