RCEP對15個簽署國全面生效 中方提三招用好政策紅利

《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）今日（2日）對菲律賓正式生效，標志著RCEP對15個簽署國全面生效。中國商務部表示，將進一步發揮協定在促進產業鏈供應鏈合作等方面的積極作用，持續推動RCEP關稅減讓承諾、服務貿易和投資開放承諾落實到位，貿易投資自由化便利化等規則義務充分履行。

商務部表示，將以RCEP對所有簽署國全面生效為契機，繼續做好高質量實施RCEP各項工作，引導地方、行業和企業深入對接RCEP機遇，充分享受協定政策紅利，進一步發揮協定在促進產業鏈供應鏈合作、推動高質量發展等方面的積極作用。

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商務部提到，將推動成員國高水平履約，深入推進RCEP機制建設與合作。與各成員一道，持續推動RCEP關稅減讓承諾、服務貿易和投資開放承諾落實到位，貿易投資自由化便利化等規則義務充分履行。推動定期召開RCEP部長級會議、聯合委員會等機制性會議，監督推動協定高質量實施，支持成立RCEP秘書機構，加強RCEP經濟技術合作。積極推動成員間產品和服務標準規制的協調對接，務實推進地區合格評定互認合作，為RCEP高質量實施創造更好條件，帶動地方和企業更加充分融入RCEP大市場，在更高水平上實現互利共贏和共同發展。

同時，持續指導地方、行業、企業實施和利用好協定；不斷提升公共服務水平，推動協定實施經驗複製推廣。

2020年11月15日，東盟10國和澳洲、中國、日本、南韓、新西蘭共同簽署RCEP，並推動協定於2022年1月1日正式生效。2023年6月2日，RCEP對菲律賓正式生效，至此，協定對15個簽署國全面生效。

RCEP區域總人口、GDP總值、貨物貿易金額均佔全球比重約30%，協定對15方全面生效標誌著全球人口最多、經貿規模最大、最具發展潛力的自由貿易區進入全面實施的新階段。商務部指，持續推動高質量實施RCEP，將有利於深入推進區域產業鏈供應鏈融合發展，有利於地方、產業和企業拓展國際經貿合作新空間，有利於在更高起點上推動實現更高水平制度型開放。

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責任編輯：尹航

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