李尚福與新加坡防長會晤 談台灣問題強調三個「絕不」

到新加坡出席香格里拉對話會的國務委員兼國防部長李尚福，與新加坡國防部長黃永宏舉行會談。在台灣問題上，李尚福強調三個「絕不」。

李尚福和黃永宏周四（1日）舉行會談，就兩國兩軍關係、地區安全形勢和共同關心的問題交換意見。會談後，兩國防長見證簽署中新國防部關於建立直通保密電話通信線路的諒解備忘錄。

國防部新聞發言人譚克非在媒體吹風會上介紹會見的細節，形容這是一次坦誠、深入、富有成效的戰略溝通，會談對於落實兩國領導人重要共識，推動兩軍合作具有重要意義。

譚克非還稱，李尚福在會見中重申中方在台灣問題上的堅定立場。他表示，台灣是中國的台灣，台灣問題是中國核心利益中的核心，中方堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不允許民進黨當局「挾洋謀獨」，決不允許外部勢力「以台制華」，決不承諾放棄使用武力。

關於中國與東盟關係，李尚福指出，亞太是共同家園，繁榮穩定是各國人民的共同心願。東盟是地區和國際舞台上維護和平、促進發展的一支重要力量。中方堅定支持東盟在地區架構中的中心地位，支持東盟共同體建設，支持東盟保持戰略自主，致力於推動構建更為緊密的中國東盟命運共同體。

新加坡國防部發文告指出，這種高級別的公開溝通渠道對於加強相互理解和信任非常重要。諒解備忘錄和新中防長對話都是加強版防務交流和安全合作協定下的倡議。

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責任編輯：易燕丹

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