美媒：TikTok將歐美用戶敏感資料存放在中國

美國傳媒報道，有新證據顯示中國短片分享平台TikTok（抖音海外版），將歐美大量用戶敏感資料存放在中國，有別於行政總裁周受資所指，美國用戶資料存放在維珍尼亞州和新加坡的說法。

美國《福布斯》雜誌報道，根據TikTok多個不同部門的紀錄，有數以千計TikTok創作者及企業用戶，包括一些名人網紅，向TikTok提供社會安全碼及稅務識別碼等個人敏感資料，以便接收平台按流量計算的收入。

報道指，TikTok運用母公司字節跳動的工具和資料庫，處理相關財務支付事宜，並將這些個人資料儲存在位於中國的伺服器，當地員工亦可取用。情況與TikTok行政總裁周受資3月在美國國會聽證會上所宣稱，美國用戶資料一直存放在維珍尼亞州和新加坡的說法不符。

TikTok發聲明回應稱，對周受資證詞的準確性充滿信心，但未有詳細解釋。字節跳動則未有置評。報道指，目前仍未知獲授權訪問有關資料的員工人數及位置，以及是否有人未經授權取用資料。

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責任編輯：易燕丹

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