  • 33°C
香港時間 : 2023602日 (週五) 12:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美媒：TikTok將歐美用戶敏感資料存放在中國

社會熱點 11:50 2023/06/02

分享：

分享：

美國傳媒報道，有新證據顯示中國短片分享平台TikTok（抖音海外版），將歐美大量用戶敏感資料存放在中國，有別於行政總裁周受資所指，美國用戶資料存放在維珍尼亞州和新加坡的說法。

美國《福布斯》雜誌報道，根據TikTok多個不同部門的紀錄，有數以千計TikTok創作者及企業用戶，包括一些名人網紅，向TikTok提供社會安全碼及稅務識別碼等個人敏感資料，以便接收平台按流量計算的收入。

報道指，TikTok運用母公司字節跳動的工具和資料庫，處理相關財務支付事宜，並將這些個人資料儲存在位於中國的伺服器，當地員工亦可取用。情況與TikTok行政總裁周受資3月在美國國會聽證會上所宣稱，美國用戶資料一直存放在維珍尼亞州和新加坡的說法不符。

TikTok發聲明回應稱，對周受資證詞的準確性充滿信心，但未有詳細解釋。字節跳動則未有置評。報道指，目前仍未知獲授權訪問有關資料的員工人數及位置，以及是否有人未經授權取用資料。

TikTok會連接家中Wifi嗎？美國議員奇葩發問 周受資這樣答

TikTok行政總裁周受資：美國蒙大拿州禁令違憲有信心贏訴訟

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

TikTok會連接家中Wifi嗎？美國議員奇葩發問 周受資這樣答
2023/03/25
TikTok會連接家中Wifi嗎？美國議員奇葩發問 周受資這樣答
哈佛畢業、幫小米上市 獨擋美國國會砲火的TikTok CEO是誰？
2023/03/24
哈佛畢業、幫小米上市 獨擋美國國會砲火的TikTok CEO是誰？
蒙大拿州通過全面禁止下載Tiktok　成全美首例
2023/04/15
蒙大拿州通過全面禁止下載Tiktok　成全美首例
美國有TikTok用戶入稟法院 挑戰蒙大拿州禁令
2023/05/19
美國有TikTok用戶入稟法院 挑戰蒙大拿州禁令
TikTok行政總裁周受資：美國蒙大拿州禁令違憲有信心贏訴訟
2023/05/24
TikTok行政總裁周受資：美國蒙大拿州禁令違憲有信心贏訴訟

你可能感興趣

TikTok會連接家中Wifi嗎？美國議員奇葩發問 周受資這樣答
15:13 2023/03/25
TikTok會連接家中Wifi嗎？美國議員奇葩發問 周受資這樣答
哈佛畢業、幫小米上市 獨擋美國國會砲火的TikTok CEO是誰？
18:30 2023/03/24
哈佛畢業、幫小米上市 獨擋美國國會砲火的TikTok CEO是誰？
蒙大拿州通過全面禁止下載Tiktok　成全美首例
10:43 2023/04/15
蒙大拿州通過全面禁止下載Tiktok　成全美首例
科技戰 網絡保安 社交平台 手機Apps 字節跳動 抖音 新加坡 美國 中國

下一篇文章

醉酒男叫囂「你敢動我？」 自稱父母是人大代表政協委員
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地記者採訪教師溺亡事件被打 打人者包括派出所副所長
內地記者採訪教師溺亡事件被打 打人者包括派出所副所長
馬斯克訪華吃什麼？共16道菜 E和馬是主題（組圖）
馬斯克訪華吃什麼？共16道菜 E和馬是主題（組圖）
內地女網紅泰國遊 被落藥擄到KK園區性侵
內地女網紅泰國遊 被落藥擄到KK園區性侵
在韓領獎舉五星紅旗惹議 台灣跆拳道選手李東憲：看透民進黨
在韓領獎舉五星紅旗惹議 台灣跆拳道選手李東憲：看透民進黨
廣西柳州一官員與情人不雅對話曝光 紀委介入調查
廣西柳州一官員與情人不雅對話曝光 紀委介入調查
醉酒男叫囂「你敢動我？」 自稱父母是人大代表政協委員
醉酒男叫囂「你敢動我？」 自稱父母是人大代表政協委員
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款