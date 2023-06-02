在岸人民幣收報7.075 較上日漲逾400點

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美國國會參議院當地時間6月1日晚通過一項關於聯邦政府債務上限和預算的法案，美元指數大跌，今日人民幣兌美元在岸價（CNY）一度升破7.07關口，16:30收報7.0750，較上一交易日上漲429點。離岸價（CNH）現報7.0836。
在岸價在以7.1049開盤後，接連升破7.10、7.09、7.08和7.07關口，最高點較前一交易日7.1179的官方收盤價升值超過450點。下午16:30收報7.0750，較上一交易日上漲429點。今日官方開出的中間價報7.0939，較上日上調26點。
中信建投在最新研報中指出，展望未來，美元指數方面，6月議息會議之前，市場將圍繞是否加息進行激烈博弈，這一階段美元指數不宜輕易言頂，但靴子落地後，料美元指數將進入階段性頂部。目前人行沒有進行實質匯率干預。經濟壓力特別是出口壓力方面，具有增速下滑的風險。綜上所述，人民幣雖然未來還有貶值可能，但短期內聯儲議息會議前後可能有所穩定，長期看中國經濟穩中向好，政策儲備充足，不存在持續貶值的基礎。隨著美元的走弱，人民幣將企穩甚至進入升值通道。
責任編輯：尹航