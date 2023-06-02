廣東6名被騙至緬甸少年成功獲救 最小僅17歲

廣東省揭陽普寧6名少年被人以「高薪工作」誘騙到緬甸，與家人失聯近一個月，當中年紀最小的只有17歲。在有關部門的努力下，6人已全部獲救。

綜合內媒報道，共有6名年輕人被騙至緬甸，其中年紀最大的20歲，最小的17歲，均為普寧市里湖鎮人。4月16日，他們被一中年男子以招工為名，帶離家鄉，途經廣東汕頭、雲南昆明等地，抵達雲南臨滄市後，在邊境被賣給緬甸「蛇頭」。

其中一名青年的家屬鄭先生透露，曾三次與兒子取得聯繫。第一次是在4月23日，他收到兒子發來的定位，顯示已在緬甸境內。三日後，再接到兒子打來的語音通話，表示「被控制了，剛拿到手機，安排他們學電腦，不聽話就被打。」5月4日，鄭先生最後一次收到兒子的信息，說「回不來了，也不要隨便聯繫他們，如果被發現要挨一頓打。」之後，他再沒有與家人聯絡。

此外，鄭先生兒子發來的一段影片中，出現兩名持槍男子，鄭先生擔心兒子會有生命危險。另一名被騙青年的家屬也表示，兒子稱被安排到緬北KTV上班，回不去了。

被騙青年的家人之後到普寧市公安局里湖派出所報案，還有家屬向中國駐緬甸大使館提交相關資料。在有關部門的努力下，6月1日，潘某隆、詹某豪等6名少年安全返回家中。

鄭先生接到兒子後表示，「他看上去瘦了6、7斤，像變了一個人，臉青青的，沒有一點血色」。兒子還説，在緬北時被逼學電腦，做電信詐騙，曾被看守的人用水管等物品毆打，也有同伴被電棍毆打。

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責任編輯：易燕丹

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