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李輝：俄烏戰爭升級風險依然高企 應停止向戰場輸送武器

社會熱點 16:20 2023/06/02

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中國政府歐亞事務特別代表李輝今日舉行吹風會，向駐華使節介紹日前就政治解決烏克蘭危機訪問烏克蘭、波蘭、法國、德國、歐盟總部和俄羅斯情況。

據中國外交部網站，李輝指表示各方均積極評價中方勸和促談努力，讚賞中方推動和平解決危機的真誠願望和所做貢獻。當前烏克蘭危機形勢仍充滿不確定性。中方認為，只要和平有一線希望，就應積極作出努力。只要是有利於緩和局勢、推動談判的事，中方都願意去做。中方將繼續加強同各方對話交流，不斷凝聚共識、積累互信，推動形成更大公約數，為推動烏克蘭危機政治解決貢獻中國智慧和力量。

路透報道指，李輝表示，目前看，各方坐下來談判和談出成果可能還面臨著很多困難，俄烏戰爭升級風險依然高企。

他還形容，烏克蘭危機的本質是歐洲治理矛盾的大爆發。

李輝強調，各方都應該為確保核設施安全負起責任，採取切實的行動，確保局勢降溫緩和。如果真要俄烏戰爭停下來，就應該停止向戰場輸送武器，否則只會不斷推高緊張局勢螺旋式上升的風險。

李輝還指，他感覺到俄烏雙方並沒有關死和談的大門。

李輝5月15日起赴烏克蘭、波蘭、法國、德國及俄羅斯訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方深入溝通。

據報李輝提出允俄保留佔領區 京：沒國家提及（第二版）

李輝晤歐盟高層：中方支持歐洲國家加強戰略自主

李輝晤澤連斯基 就政治解決烏克蘭危機交換意見

責任編輯：袁瑋婧

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國防 地緣政治 戰爭 外交 波蘭 烏克蘭 歐洲 政治 歐盟 俄羅斯

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