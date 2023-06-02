5月杭州二手樓成交繼續下滑 豪宅卻逆市熱銷

5月全國樓市行情回落，杭州也不例外，尤其是二手樓市場下滑趨勢明顯。但當地豪宅項目卻逆市熱銷，分析認為，這反映豪宅市場具有更強的市場抗性。

我愛我家杭州數據顯示，繼4月成交下滑至7268套後，5月份杭州二手樓成交再度「滑坡」，全市（含富陽）二手樓共成交6885套，按月下跌5.27%。當月二手樓成交熱門小區中，大部分是總價在每套200至300萬元（人民幣，下同）的剛需盤。

成交量的持續下滑意味著市場上賣樓難度又再增加。不過，杭州壹號院仍以總量15套，超千萬的高總價位列榜單第五位，這一交易量僅次於今年3月高峰期的16套。此外，千萬級豪宅項目中，綠城曉風印月5月成交4套，望錢塘雲莊、侯潮府、聞潮一品、柳岸曉風等小區也有2至3套成交量。

我愛我家研究院稱，與普通住宅相比，5月豪宅的逆行情，也說明無論市場處於上行還是逆勢，豪宅市場具有更強的保值性和市場抗性。

對於後續發展，我愛我家杭州研究院認為，整體來看，杭州二手樓市場當前已經進入新一輪博弈期，各項前瞻性指標還在繼續下探，市場觀望氛圍也在繼續加重，短期來看在價格沒有明顯鬆動的前提下，接下來二手成交數據依舊不太樂觀，大概率將繼續保持下行態勢。

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責任編輯：易燕丹

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