美台簽署貿易倡議首批協定 北京向美方提嚴正交涉

美國與台灣昨晚正式簽署「21世紀貿易倡議」首批協定。在北京，外交部表示，中方對此強烈不滿，已向美方提出嚴正交涉。

外交部發言人毛寧重申，中方堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來，包括商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。美官方執意與台民進黨當局推進所謂「21世紀貿易倡議」談判，執意簽署有關協議，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背美方做出的僅與台保持非官方關系的承諾。

毛寧指出，所謂「倡議」不過是美方打著經貿合作的幌子，對台予取予奪、敲骨吸髓的「指揮棒」，是民進黨當局為謀「獨」私利，不惜出賣台灣同胞和企業切身利益、「害台」「賣台」的「投名狀」，是美虛化掏空一個中國原則的最新例證。

中方再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即改弦更張，停止與台開展任何形式的官方往來，停止推進並立即撤銷所謂「倡議」和協議，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，否則由此造成的後果必須完全由美方承擔。

台美今簽21世紀貿易倡議首批協定 京稱已多次嚴正交涉（第二版）

責任編輯：易燕丹

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