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河南省促畢業生百日就業 長期失業者「動態清零」

社會熱點 16:58 2023/06/02

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大學畢業生就業是社會關注的熱點議題。河南省印發促就業「百日衝刺」行動工作方案，冀確保在8月31日前，零就業家庭畢業生和長期未就業畢業生能達到「動態清零」。

據河南省教育廳微信公眾號公佈，河南省教育廳印發《河南省2023屆高校畢業生就業「百日衝刺」行動工作方案》，決定於5月至8月開展「百日衝刺」促就業行動。

方案指出，「百日衝刺」期間，將在全省高校開展「2023屆高校畢業生就業促進周」系列活動，包括在畢業生就業信息網開設中小企、電子商務行業等招聘專區。

方案中要求各高校，努力拓寬市場化就業渠道，深入開展訪企拓崗等校企供需對接活動，根據畢業生求職意願和企業用人需求，搭建校企供需對接平台，做好雙向精準信息推送。各高校組織實施好「選調生」「特崗教師」「三支一扶」「西部計劃」「鄉村振興計劃」「醫學院校特招畢業生計劃」「大學生鄉村醫生專項計劃」「城鄉社區計劃」等基層就業項目。

具體來看，方案中要求，

  • 各高校要重點摸清求職受阻和未就業重點群體畢業生底數，提供一對一指導、送培訓、送崗位等系列「暖心」服務，確保有就業意願和就業能力的重點群體畢業生順利實現就業。
  • 各高校至少為每一名就業困難群體畢業生開展3次談心談話、組織參與3次線上線下就業促進活動、推薦3個有效崗位。
  • 確保在8月31日前，脫貧家庭、低保家庭高校畢業生去向落實率高於全省平均水平；有就業意願和就業能力的殘疾畢業生全部落實就業去向；零就業家庭畢業生和長期未就業畢業生動態清零

方案中亦強調加強數據核查，確保就業數據真實準確。

責任編輯：尹航

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